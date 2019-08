Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 7 iunie este 17.133, din care 64 de decese. Astfel, in perioada 3-7 iunie, au fost raportate inca 109 cazuri nou-confirmate, in 17 judete…

- Un numar de 136 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 11 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.i Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri, 31 mai 2019, a ajuns…

- Alte 88 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in 8 judete si in Bucuresti. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns astfel la 16.888, din care 64 de decese potrivit news.roNumarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 24 mai…

- Aris Negoita, pustiul de opt ani care a primit Golden Buzz-ul de la Smiley si Pavel Bartos, a oferit un nou moment de dans impresionant in ultima semifinala „Romanii au talent“, moment ce l-a lasat cu gura gascata pe Andi Moisescu.

- Medicul primar endocrinolog, Diana Paun, a anuntat, miercuri, ca ultimele date statistice privind incidenta bolilor tiroidiene in Romania, cele din 2016, indica o cifra de peste 80.000 de cazuri noi, acest numar dubland statistica anului 2010 a pacientilor care au suferit afectiuni tiroidiene. Potrivit…

- Medicul primar endocrinolog, Diana Paun, a anunțat, miercuri, ca ultimele date statistice privind incidența bolilor tiroidiene in Romania, cele din 2016, indica o cifra de peste 80.000 de cazuri noi, acest numar dubland statistica anului 2010 a pacienților care au suferit afecțiuni tiroidiene, transmite…

- Medicii endocrinologi atrag atentia ca afectiunile tiroidiene sunt subdiagnosticate in Romania. Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune – APAA -, in parteneriat cu Societatea Romana de Endocrinologie, Administratia Prezidentiala si Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie au lansat a treia…

- Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 13 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.800, din care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…