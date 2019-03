Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut duminica ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa se deplaseze "mai des" in judetul Calarasi si in celelalte judete dunarene si sa "foarte rapid" un plan in tot...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut, duminica, ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa viziteze mai des județele din sudul țarii, pentru ca programul de guvernare ”nu e facultativ”. ” Un ministru care intr-o perioada chiar imi era drag”, a spus Dragnea, referindu-se la Daea.„L-aș ruga…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a continuat, duminica, la Calarasi, turneul pre-electoral, in organizatiile cu probleme. Presedintele PSD a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa vina urgent cu un plan de dezvoltare, pentru judetene dunarene, pe care sa il prezinte premierului si s-a plans ca romanii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este fundamentala decizia CCR privind sesizarea depusa de Guvern legat de numirea noilor ministri la Dezvoltare Regionala si Administratie Publica si la...