- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc in clasamentul mondial, s-a retras de la Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc in perioada 21-28 octombrie, informeaza site-ul WTA. Halep s-a accidentat la spate inaintea turneului de la Wuhan, in septembrie,…

- "Ea stie mai bine de ce s-a retras. E decizia ei, ea stie exact cum se simte. Imaginea ei nu are de suferit dupa aceasta retragere. Simona trebuie sa ia o pauza lunga, sa se faca bine si sa o ia de la capat. Poate fi si mai grava accidentarea daca ea continua sa joace accidentata, asta e problema.…

- Simona Halep, singura jucatoare in activitate care s-a calificat de cinci ori la rand la Turneul Campioanelor, a declarat ca i-a fost dificil sa ia decizia de a nu juca la Singapore. Halep va fi inlocuita la Turneul Campioanelor de olandeza Kiki Bertens, locul 10 WTA."A fost o decizie grea,…

- Simona Halep a anuntat joi ca va merge la Turneul Campioanelor, dar ca pana atunci va fi o perioada de pauza si una de recuperare. Medicii i-au dat asigurari ca poate scapa de durerile la spate fara operatie. „Ma simt destul de OK. Bine&i...