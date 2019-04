De ce flirtează SUA cu Grecia şi Cipru Criza din relatiile turco-americane pe fondul achizitionarii de catre Ankara a sistemului S-400 de la Rusia pare sa duca la o schimbare a echilibrelor în estul Mediteranei în conditiile unei consolidari a legaturilor Statelor Unite cu Grecia si Cipru, scrie ziarul german Handelsblatt, citat de de To Vima.



Ziarul citeaza declaratiile senatorului american democrat Robert Menendez despre "o noua epoca în relatiile SUA cu Grecia si Cipru" si vorbeste despre vizita la Pireu a distrugatorului american USS Mitscher. Este vorba de actiuni care arata schimbarea ce se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

