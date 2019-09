Unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale ultimilor ani din fotbalul romanesc le gaseste pe FCSB și Viitorul in stari total diferite. Echipa antrenata de Bogdan Vintila vine dupa cinci infrangeri consecutive, contraperformanta intalnita o singura data in istoria gruparii ros-albastre, in turul editiei 1947-1948. ...