- Actualul atacant al FCSB-ului, Harlem Gnohere, a afirmat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Voluntari ca ar fi bine pentru toata lumea ca rivala vicecampioanei si fosta sa echipa, Dinamo, sa prinda play-off-ul Ligii 1 Betano.

- Mircea Rednic a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului celor de la Dinamo cu Dunarea Calarasi din Liga 1 Betano despre Harlem Gnohere, jucator pe care el l-a adus la Dinamo in anul 2015, si care a ajuns la FCSB in schimbul sumei de 250.000 de euro.

- Claudiu Niculescu a fost demis astazi de la Dinamo. Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! "E bine ca un om inteligent ca Alexandru David a reusit sa gaseasca o solutie. Si-a dat seama la timp ca echipa mergea…

- Situația lui Dinamo se complica dupa fiecare etapa, iar "cainii" au ajuns, dupa infrangerea de la Botoșani, 0-2, pe locul 12 in clasament. Practic, in "Ștefan cel Mare" e din nou degringolada, dupa ce apele se liniștisera puțin in urma scandalului Bratu - Nistor. 1. Au plecat cu avionul, s-au intors…

- Dinamo a fost invinsa, in deplasare, 2-0, de catre FC Botosani, in ultimul meci al etapei a 11-a a Ligii 1 Betano. Elevii lui Claudiu Niculescu au ajuns pe pozitia a 12 in clasament, cu 11 puncte, si sunt la un pas de locurile retrogradabile.

- Ionel Danciulescu și-a dat demisia din funcția de director general al lui Dinamo și a fost chiar criticat de Florin Bratu ca a facut anunțul in ziua meciului cu Poli Iași, pierdut cu 0-1. Totuși, Danciu militeaza pentru menținerea lui Bratu in funcția de antrenor și propune o impacare intre tehnician…

- Ionuț Chirila, fost antrenor la juniorii lui Dinamo, a criticat in termeni dur situația de la echipa roș-albastra, dupa scandalul aparut la finalul meciului pierdut cu Poli Iași, 0-1. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale obținute de GSP.ro: Bratu nu mai este antrenorul…

- Dinamo a avut un start bun de sezon, dupa victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, si egalul dramatic cu FCSB, 3-3. Elanul ”cainilor” s-a diminuat odata cu infrangerea surpriza de la Medias, scor 3-2. Elevii lui Bratu au fost condusi cu 1-0, au resit sa revina, dar au primit doua...