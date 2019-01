Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc a suferit un infarct in noiembrie 2018 și a lipsit de pe micile ecrane. Pana joi seara, cand indragitul prezentator a aparut la rubrica "Vremea", de la PRO TV. Pe 7 noiembrie 2018, lui Florin Busuioc i s-a facut rau dupa un spectacol susținut la Craiova și a intrat de trei ori in stop…

- Frigul afecteaza sanatatea, cu atat mai mult pe cea a unei viitoare mame, cand sistemul ei imunitar este oricum slabit. Expunerea la temperaturi joase, mult timp, nu afecteaza doar starea de sanatatea a gravidei, dar si pe cea a fatului. Despre posibilele pericole de iarna pentru o gravida, dar si…

- Pe site-ul prevention.com o jurnalista a povestit cum sora ei a murit de cancer de colon, pentru a trage un semnal de alarma și a-i face pe oameni sa mearga la medic inca la primele simptome, inainte de a nu fi prea tarziu. Articolul sau a devenit viral pe rețelele de socializare. Julissa…

- Cu hormonii in sarcina nu te joci. Insa ei au voie sa se joace cu organismul tau. Isi fac de cap si se manifesta in cele mai neobisnuite moduri. De obicei, o sarcina are cateva simptome clare, dar si semne ciudate, la care nici nu te gandeai. Primele semne de sarcina si cele mai cunoscute […]

- Primele simptome ale sarcinii apar in perioade diferite și sunt experimentate diferit de fiecare femeie. Cu toate acestea, exista mai intai cateva semne ale sarcinii care se pot manifesta inainte chiar de intarzierea menstruației. Daca ești tipul nerabdator, afla din acest articol care sunt cele mai…

- La fiecare cinci secunde, o persoana din lume sufera un infarct. Daca esti atent la semnele care prevestesc infarctul, iti poti salva singur viata. De asemenea, identificarea din timp a semnalelor trimise de corp inainte de declansarea unui infarct miocardic variaza de la o persoana la alta. Exista…

- Alte 26 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.434, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).