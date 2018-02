De ce esueaza companiile? Intrebari de la antreprenori, raspunsuri de la Iancu Guda, specialist in analiza situatiilor financiare ale companiilor. O intalnire online pe care n-ai vrea s-o ratezi!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare la colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Totodata, s-a discutat despre vizita in Romania a ministrului Justitiei al Republicii Croatia, in a doua parte a lunii aprilie 2018, precum si…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Dinamo-FCSB 2018 online: "Se știe ca, dupa meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele importante ale Europei au probleme in campionat. Probleme de concentrare in primul rand. Dar sunt și alți jucatori in lot la Steaua. Imaginați-va ca la noi, pe postul de fundaș stanga, sunt…

- RONALD GAVRIL - DAVID BENAVIDEZ LIVE pentru titlul WBC la BOX. ONLINE STREAM Antena 3 - VIDEO. Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. …

- Din 600.000 de frme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din…

- Un barbat a reusit sa anuleze in instanta o amenda de 200 de lei cu care a fost sanctionat pentru mesajele jignitoare adresate unei femei prin intermediul aplicatiei Instagram. Judecatorul a concluzionat ca, desi sunt in masura sa produca un sentiment de revolta celui care le citeste, mesajele au fost…

- In anul 2017, numarul companiilor romanești de impact intrate in insolvența in 2017 a scazut cu aproximativ 7% fața de anul precedent. In schimb, companiile de impact cu capital privat aflate in insolvența aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de 1,22 miliarde de euro, in creștere…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Conform studiului „Evoluția afacerilor în 2018” lansat azi de Valoria și realizat în parteneriat cu Doingbusiness.ro, procentul companiilor care se așteapta la scaderea profitului este de doua ori mai mare decat la începtul anului trecut, iar al celor care spun ca nu…

- Elena Udrea și Victor Ponta continua sarabanda dezvaluirilor despre venirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. Daca Elena Udrea insista in a spune ca ea i-a propus-o pe Kovesi, Victor Ponta are explicații diferite fața de acum trei ani. Intr-un dialog pe care l-a avut, la Romania TV, cu jurnalistul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online privind proiectele de plan-cadru pentru invatamantul liceal. Cadrele didactice, specialistii, parintii, elevii si reprezentantii…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Magazinele online asteapta vanzari cu pana la 80% mai mari pentru sarbatorile din februarie si martie, respectiv Ziua Indragostitilor, Dragobete, Martisor si 8 Martie. In ultimii ani, vanzarile din aceasta perioada au crescut constant iar succesul magazinelor online depinde de cum se organizeaza si…

- Stres National, studiul pe care Dynamic HR si Learning Network l-au implementat in randul angajatilor din Romania in 2017, dezvaluie statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste starea de bine a angajatului la birou.99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.52% se simt instrainati de familie.91,4%…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele și impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorți, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea, arata news.ro. Primarul municipiului Oradea, Ilie…

- Declarația comuna publicata, miercuri, pe site-ul Comisiei Europene și semnata de președintele CE Jean ClaudeJuncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans a fost provocata de un raport intocmit de reprezentantul CE in Romania, Angela Filote, cu privire la premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit…

- Companiile mari prezente pe piața locala iși pot inscrie angajații in programe de voluntariat prin care sa contribuie la educația unor copii sau tineri din centre de plasament. Un astfel de program educațional, denumit “Ajungem mari” este derulat de catre Asociația Lindenfeld, o organizație non-guvernamentala…

- Angajarile vor continua in ritmul preconizat, dar vor fi realizate intr-o si mai mare masura de firmele mari si multinationale, afirma Eugen Schwab-Chesaru, vicepresedinte pentru Europa Centrala si de Est al companiei de consultanta si cercetare Pierre Audoin Consultants (PAC). Companiile…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- ROBOR, indicatorul de referinta pentru creditele in lei, ar putea varia intre 3% si 3,5% in acest an, in contextul in care inflatia va depasi marginal acest interval, considera Iancu Guda (foto), presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). 0 0 0 0 0 0

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- In ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, peste 100 de zboruri au fost intarziate si peste 6.800 de pasageri au fost afectati in Romania, iar valoarea totala a compensatiilor ar fi putut ajunge la doua milioane de euro, arata o analiza a furnizorului de servicii AirHelp.

- Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu seful Apararii din Grecia, amiralul Evangelos Apostolakis, pe agenda discutiilor, la care a participat si seful SMA, generalul Nicolae Ciuca, fiind incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- In era digitala experiența consumatorului decide campionii in business. Companiile care gestioneaza relația cu consumatorul la toate punctele de contact cu acesta se vor desprinde in lideri de piața. Industriile care fac din experiența consumatorului valoarea numarul unu in cultura lor organizaționala,…

- Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES) anunta ca s-au inregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic in Romania, intre 2011 si 2016. Potrivit celui mai recent studiu al asociatiei, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT s-a dublat, in contextul in care…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderile mici si mijlocii, se confrunta cu conditii tot mai vitrege in piata, provocate pe de…

- Ministerul Finanțelor anunța un nou impozit ce urmeaza sa fie introdus "pe termen mediu": impozitarea suplimentara a profiturilor obținute din extracția de resurse naturale și neprelucrate în România, cu cel putin 20%

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai dorite femei din Romania. De mai multe luni, are o relatie cu Matei Stratan, alaturi de care are o fetita. Putina lume stie, insa, cum arata vedeta cand era mica.

- Dupa ce a terminat filmarile pentru serialul de la Happy Channel, “O gramada de caramele”, Alina Chivulescu a revenit pe platoul de inregistrari pentru a da viața unui nou personaj dintr-un proiect inedit in Romania. Alaturi de nume mari ale filmului și teatrului romanesc, Alina Chivulescu joaca in…

- Ca tot vine perioada sarbatorilor de Craciun și cu toții suntem mari fani ai jocurilor online, m-am gandit sa va prezint cateva sfaturi pentru jocuri online in aceasta perioada. Cum va aflați pe gorj-domino.ro, este evident ca aici veți primi doar cele mai bune și utile sfaturi posibile.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut, marți dimineața, o discuție cu președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunțand ulterior ca urmeaza sa fie exprimata o poziție publica pe tema mesajului transmis de catre Departamentul de Stat. "A fost o întâlnire…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie zf.ro Compania a forat în Nord-Estul…