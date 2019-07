De ce este România cum este? Puterea = Forta x Pozitia. E formula Jordis von Lohausen, care explica dezvoltarea societaților, a formațiunilor statale și mersul geopoliticii. Legarea Puterii de delimitarile geografiei e de bun-simț, ține de percepția comuna, a evidenței. Daca acceptam gandirea austriacului, dam de raspunsurile la perpetua „plutire” a Romaniei, sub toanele și dictatul vecinilor, cat și la cea legata de imposibilitatea coagularii intr-un stat puternic. E clar ca poziția pe harta nu ne avantajeaza, iar Forța -adaug eu- presupune determinare, ceva ce nu caracterizeaza romanii decat pe timp… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

