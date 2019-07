Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de canicula este esential sa se anticipeze si sa se inlocuiasca constant pierderile de lichide prin aport de alimente care sa contina suficienta apa si minerale (sodiu, potasiu, magneziu, etc) pentru a se mentine starea de echilibru (homeostazie) a organismului, atentioneaza Lygia Alexandrescu,…

- Consumul de carnea rosie alaturi de carnea procesata, provoaca, in timp, decesul prematur, avertizeaza o echipa de cercetatori din Statele Unite si China. Conform acestora, carnea rosie poate fi inlocuita cu peste sau legume, informeaza Press Association.

- Cea mai mare parte a cantitații de carne consumata de oameni in anul 2040 nu va mai proveni de la animale moarte, iar un raport arata ca 60% din aceasta va fi realizata artificial, in cuve, sau va fi inlocuita cu produse pe baza de plante care vor arata și vor avea gust ca și carnea, scriu jurnaliștii…

- Consumul de carne rosie si mezeluri creste riscul de deces prematur, au avertizat experti americani si chinezi, care recomanda inlocuirea acestora cu peste si legume, relateaza joi Press Association. Inlocuirea carnii rosii cu proteine mai sanatoase, precum oua, nuci si peste, poate contribui la o viata…

- Cine nu-și dorește pe masa de Paște o friptura de miel gustoasa și bine fragezita! Pentru un astfel de preparat, tot ce trebuie sa faci este sa ții carnea de miel la marinat inainte de a o baga la cuptor sau de a o frige pe gratar. Iata care sunt pașii ce trebuie urmați pentru marinarea carnii de miel.…

- V. Stoica In Prahova nu exista puncte de sacrificare a mieilor in nicio localitate, ceea ce inseamna ca singurele variante pe care le au creștin-ortodocșii din județ care vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie vor fi magazinele sau direct de la ciobani. Daca, in prima varianta, carnea de miel…

- Fostul director al unei companii franceze Spanghero producatoare de carne, judecat împreuna cu alți trei oameni într-un scandal al vânzarii carnii de cal pe post de carne de vita, a fost condamnat marți de catre justiția din Franța la doi ani de închisoare, inclusiv 18 luni cu…

- Specialiștii recomanda ca principalul criteriu de selecție sa fie prezența ștampilei Autoritații Naționale Sanitar Veterinare. De asemenea, trebuie sa ne ghidam dupa greutatea animalului și aspectul carnii, scrie a1.ro. Mielul nu trebuie sa fie mai mic de 12-14 kilograme, altfel va conține o cantitate…