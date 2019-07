De ce este indicat sa iti inregistrezi marca la OSIM Cei mai multi dintre cei care demareaza afaceri in Romania au in vedere doar inmatricularea firmei, dar nu si protectia numelui acesteia, ceea ce de multe ori duce la piederi semnificative de bani. Acesta ar fi unul dintre motivele principale pentru care inregistrarea unei marci la OSIM este recomandata.



Mai sunt insa si alte motive pentru care nu doar cei care au afaceri cu un anumit renume, ci si cei care sunt la inceput de drum ar trebui sa ia foarte in serios inregistrarea unei marci.



Va prezentam mai jos cateva motive pentru care oamenii de afaceri si nu numai ar trebui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Logo-ul „Valcea, cel mai frumos judet din Romania” a devenit marca inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Valcea a devenit astfel primul judet din tara care si-a inregistrat brandul la OSIM, printr-un certificat primit zilele trecute, cu o durata de protectie pe zece ani si posibilitatea…

- Compania Sonimpex Topoloveni din judetul Arges, producatorul magiunului de prune de Topoloveni, a anuntat vineri inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) ca marca proprie a toponimului Topoloveni.

- Compania Sonimpex Topoloveni din judetul Arges a anuntat vineri inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) ca marca proprie a toponimului Topoloveni, ca urmare a notorietatii acestei denumiri. De asemenea, compania a lansat un nou produs, gemul din fructe Topoloveni.

- In anul 2014, Adidas a inregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) o marca inregistrata constand in trei linii negre paralele pe un fundal alb. In cererea de inregistrare, marca a fost descrisa de Adidas ca fiind alcatuita din „trei benzi paralele echidistante cu…

- Liderii organizațiilor județene ale PSD și-au dat acordul ca premierul Viorica Dancila sa preia conducerea partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat. O parte dintre liderii partidului, deja prezenți in București, s-au adunat la sediul din strada Ion Ionescu de la Brad pentru a analiza situația…

- Magistratii de la Tribunalul Suceava au decis, vineri, 3 mai, sa admita contestatia formulata de singurul inculpat trimis deocamdata in judecata in cazul spargerii la pont date in vara anului trecut din casa unui cunoscut om de afaceri din Suceava.Judecatorii i-au schimbat lui Mihai Gabriel Precob…

- F. T. Angajați ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova au efectuat, saptamana trecuta, percheziții domiciliare la doua persoane din Ploiești banuite ca ar promova marfuri suspectate a fi contrafacute și le-ar oferi spre comercializare in mediul on-line, respectiv pe conturi…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi din Suceava, care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, anunta ca lucreaza la un film documentar despre mortii de pe soselele Romaniei.„Impreuna cu echipa mea (prieteni, colaboratori, experti) lucram la un proiect nou. Vom incepe ...