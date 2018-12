Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a anunțat ca nu e un salvator, Sandu Pelici este la cel de-al doilea succes pe banca Ripensiei, o echipa care numai bine nu statea dupa ultimele etape. Dupa Farul, formația timișoreana e la cea de-a doua victorie consecutiva. Sambata, pe un „Dan Paltinișanu” absolut jenant de gol,…

- La finalul reuniunii, Ioan Cristina a subliniat: „Trebuie spus ca datorita rolului lor esențial in acest proces, parlamentele naționale s-au aflat intr-o poziție unica de a impartași opiniile și experiența lor și de a oferi o contribuție pozitiva și esențiala in discuție”. „Aplicarea uniforma…

- Primii care intra in lupta sunt jucatorii nou-promovatei Crisul Chisineu Cris, care se deplaseaza, joi, ora 14, in Cetatea Unirii, pentru duelul cu campioana remizelor, Unirea Alba Iulia. Dupa doua esecuri consecutive, Soimii Lipova cauta – vineri, ora 14 – reabilitarea si pastrarea avansului…

- Romanilor care vor sa isi creasca vechimea li se permite sa faca plati retroactive pentru cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Varianta adoptata de Guvern trebuie sa treaca si prin Parlament inainte de a intra in vigoare. Chiar si asa, romanii care vor sa faca astfel…

- Elevii Colegiului Național ”Al.I. Cuza” din Alexandria au organizat vineri, 5 octombrie 2018, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, o acțiune, pentru a promova intr-un mod aparte concursul Euroscola, in cadrul proiectului Calificas. Evenimentul a avut loc pe platoul Casei de Cultura din municipiul…

- Aceștia au participat la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea. Și n-au mers degeaba, asta pentru ca s-au intors premiați: „Premiul pentru cel mai bun actor” i-a fost acordat lui Ovidiu Ghinița, pentru rolul Andre, in spectacolul “Tatal”, regizat de Radu Iacoban. Pentru scenografia aceluiași…

- Cei care vor dori sa vanda vin fiert sau ornamente de sarbatori in centrul Timișoarei sau alte produse vor putea depune documentele necesare la sediul Casei de Cultura, incepand din 1 octombrie. Este nevoie de un formular de participare, un CD cu poze și lista produselor comercializate,…

- „Așa cum știți, eu sunt unul dintre semnatarii acestei inițiative. Mai mult, PNL a strans semnaturi și la nivel național am decis sprijinul in momentul in care aceasta inițiativa va ajunge in Parlament. Inițiatorii au depus in tranșe semnaturile, iar administrația locala nu poate elibera decat un…