- Avertizari de inundatii pe mai multe rauri din Romania Foto: Arhiva. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat astazi avertizarile privind inundatiile pe cursurile mai multor râuri din tara, precum: Mures, Târnave, Olt, Calmatui,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat joi, la Capeni, in judetul Covasna, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, ca este important ca cetatenii din zona sa constientizeze faptul ca trebuie sa fie dusi intr-o zona de siguranta. „Este foarte multa apa, mai multe cursuri…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA, LAura Codruta Kovesi, in 2013, si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca…

- Cu 28,93 de cazuri noi la suta de mii de femei, Romania ocupa prima poziție in randul țarilor europene la incidența cancerului de col uterin, situație similara cu cea a țarilor subdezvoltate din Africa, Asia și America de Sud.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru…

- Un sfert dintre europeni sufera de o boala reumatica, potrivit Ligii Europene impotriva Reumatismului. Deși sunt considerate boli ale batranilor, acestea afecteaza din ce in ce mai mult oamenii activi, tineri și chiar copii.

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Foarte multe femei se confrunta cu anumite boli si dereglari hormonale care ii pun viata in pericol. Menstruatia abundenta poate fi un semn al aparitiei cancerului, iar simptomele sunt ingrijoratoare.

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati.

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Dupa ora 16.00, la țara, oamenii nu mai gasesc picior de polițist. Cel puțin in cele 5 comune unde au fost reporterii TVR. Situația a aparut dupa ce Ministerul de Interne a scos sporul de permanența de 40 la suta acordat polițiștilor.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- „Boala somnului” a aparut la scurt timp de la incheierea Primului Razboi Mondial și a afectat milioane de persoane din intreaga lume. Se crede ca din cauza acestei afecțiuni, cunoscuta și ca letargia encefalica, ar fi murit aproximativ 1 milion de persoane, in timp ce altii s-au tranformat in ”statui…

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- In perioada 2004-2016, Gabriel Oprea a fost, pe rand, de doua ori deputat și o data senator in Parlamentul Romaniei. De asemenea, el a avut șansa sa fie vicepremier al Romaniei, ministru de Interne și al Apararii Naționale, informeaza Bugetul.ro.Chiar daca nu face parte și din actuala legislatura, Oprea…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, ca cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul personal.

- Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 - pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului. "Ordinul prevede acordarea sporului…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- MAI a anuntat, pe Facebook, ca politistul Ciprian Sfichi a ajuns cu bine la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, evolutia sa din punct de vedere medical fiind una peste asteptari si permitand transportul sau la aceasta clinica specializata, unde are toate conditiile pentru a se reface.…

- Deși pare o gluma, exista persoane care sunt alergice la frig, iar simptomele acestei afecțiuni debuteaza imediat cum pielea a fost expusa la temperaturi scazute. Atunci când pielea este expusa la temperaturi scazute atât ale aerului cât și ale apei încep sa…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia

- Comandament de iarna, la Ministerul de Interne; ”Cu cateva mici excepții, nu avem situații deosebite, a spus premierul interimar, Mihai Fifor, joi, in cadrul ședinței. Ministerul de Interne, Carmen Dan a declarat ca in acest moment sunt 132 de localitați care nu au curent electric, in 13 județe, fiind…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marti seara, dupa o vizita la MAI, ca a dorit sa se asigure ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie, in cazul in care va fi nevoie,...

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, au avut o discuție referitoare la demisiile din MAI, plecand de la cazul polițistului pedofil. Liderii PSD au dortit sa afle, inca o data, ce au dus la tensiunile dintre premier și ministrul de Interne, moment in care discuțiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, considera ca actuala criza din Partidul Social Democrat (PSD) a fost generata de ministrul de Interne, Carmen Dan. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ministrul de Interne a provocat criza…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne.Citeste si: CTP, afirmatii HALUCINANTE…

- Membrii PSD spun ca partidul trebuie sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui a declarat Liviu dragnea, aflat la Vaslui, in cadrul turneului sau prin Moldova. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. 'Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii,…

- "Este un strigat de disperare din partea presedintelui Consiliului. Legile din cadrul reformei judiciare sunt, in mai multe puncte, o incalcare a Constitutiei Poloniei", a precizat presei purtatorul de cuvant, Waldemar Zurek.Consiliul Magistraturii este o organ insarcinat cu garantarea…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- El a spus ca din moment ce Mihai Tudose anunțase public ca nu vrea sa-l schimbe pe Despescu, este logic ca Ionița nu avea cum sa spuna ca mai vrea funcția. Așadar, avocatul considera ca premierul a mai avut o discuție cu chestorul inainte de cea aparuta in presa. "Inainte de convorbirea aparuta…

- Noul ministru austriac de interne Herbert Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, extrema dreapta) a declansat joi o polemica prin propunerea de cantonare a solicitantilor de azil in mod 'concentrat' in centre speciale, un termen interpretat ca facand trimitere la lagarele de concentrare…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Empatia, iubirea si grija pentru cei din jur sunt doar cateva din calitatile pe care parintii ar trebui sa le dezvolte la copii. Acestea au un rol important in ceea ce priveste dezvoltarea viitorului adult, sunt de parere psihologii de la Harvard.

- Refuzul lui Mihai Tudose de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, nu a ramas fara ecou. Mai mult, scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi al reacțiilor in PSD. Rovana Plumb, ministrul dat afara de Mihai Tudose, sare la gatul premierului dupa decizia acestuia de…

- Dezvaluiri interesante cu privire la ceea ce se intampla in Guvernul Tudose. Victor Ponta a anuntat ca din informatiile pe care le are Carmen Dan, ministrul de Interne ar vrea sa isi dea demisia din functia pe care o detine.Numai ca fostul premier a precizat pentru presa centrala ca nu face acest…

- Pentru o vacanța liniștita și in siguranța, va recomandam sa fiți vigilenți pe parcursul calatoriei, iar odata ajunși la destinație sa evitați ,,ofertele de nerefuzat” și furnizarea de informații personale celor pe care nu ii cunoașteți, se arata intr-un comunicat al IPJ Gorj. Evitați…

- Veste groaznica pentru romani primita chiar de Craciun. Un primar a anuntat marirea unor impozite cu 500% din 2018. Acest cosmar il vor trai unii locuitori din Oradea si vor fi suportate de cetatenii care detin imobile sau terenuri neintretinute, sau cu 50% mai mari pentru cei care au spatii comerciale…

- RADET Constanta solicita clientilor sai sa si achite contravaloarea consumului de energie termica si ii atentineaza pe toti restantierii ca in conditiile in care in urmatarea perioada nu vor face plati semnificative, va lua masura sistarii furnizarii serviciilor catre acestia. "Rugam totodata membri…

- Reprezentantii AJFP Constanta au precizat ca 21 decembrie 2017 este termen final plati anticipate privind impozitul pe venit, aferent trimestrului IV 2017. Joi, 21 decembrie 2017, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor cu exceptia veniturilor…