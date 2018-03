Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Vasi Radulescu a explicat cum au reactionat colegii lui cand a scris un articol despre mita pe care el o refuza. „Am fost judecat in spital pentru asta. Cateodata am vorbit cu medici și mi-au zis: Vasi, n-ai condiționat absolut nimic, la sfarșit omul respectiv a vrut sa-ți mulțumeasca…

- Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii. Ziua Internaționala…

- Foto: blog.efortuna.ro Noroc fantastic pentru un barbat din Gaești. Acesta a jucat, la o agenție de pariuri sportive din Post-ul Un barbat din Gaești a pariat 2 lei și a caștigat 160.000, la o agenție de pariuri sportive apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi. In ultima zi a lunii februarie, crestinii ortodocsi romani il sarbatoresc pe Sfantul…

- Erorile in prescrierea tratamentelor nu fac rau doar pacientilor, ci sporesc si rezistenta la antibiotice, a avertizat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul World Patient Safety Summit, desfasurat la Londra.

- Printre practicile care tin de lumea mistica se numara si aprinderea candelei in casa ca ingerul ei sa vegheze casa, aprinderea candelei sau a lumanarii pentru a-ti pune o dorinta si aprinderea candelei timp de 24 de ore. Citeste si MOSII DE IARNA 2018: Ce trebuie sa pregatesti pentru pomenirea…

- Un sondaj al Oservatorului Roman de Sanatate releva ca pacienții sunt nemulțumiți in special de mizeria din anumite spitale și de faptul ca inca mai sunt nevoiți sa iși cumpere singuri medicamente și alte materiale sanitare. Observatorul Roman de Sanatate a dat publicitații datele celui mai recent…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca 3% dintre angajatii din Sanatate vor avea probleme in ceea ce priveste salariile, in sensul ca acestea vor fi mai mici de la 1 martie, mentionand ca nu este vorba despre cei din aparatul central, nu despre medici.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Solutia ministrului va viza patru categorii profesionale: persoane fizice incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Partidul Democrat din Moldova si-a creat noua departamente de specialitate care vor acorda suport politic si expertiza Parlamentului si Guvernului. Domeniile de activitate tin de Integrarea europeana, Economie, Sanatate, dar si Securitatea statului.

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- Sase persoane, intre care un preot si un director al Spitalului din Tecuci, au fost retinute, vineri, pentru 24 de ore, in cazul fraudarii fondurilor de asigurari de sanatate de la Galati. Alte 15 persoane au fost plasate sub control judiciar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Februarie a capatat de ceva vreme și pentru romani semnificația de luna indragostiților. Iar, anul acesta, cand Venus intra in Pești, dragostea ajunge la cote inalte in luna februarie. Cele 5 zodii care vor avea noroc in dragoste in luna februarie. Cele 5 zodii care vor avea noroc in dragoste in luna…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas constata ca exista din ce în ce mai multe premise care conduc la posibilitatea declansarii conflictului de munca la nivelul sectoarelor Sanatate si Asistenta sociala si solicita public noii echipe guvernamentale sa gaseasca solutii viabile pentru ca salariile…

- Dupa ce, in martie și noiembrie 2017, Primaria Barlad a organizat concurs pentru un al doilea post de purtator de cuvant, fara insa a fi angajat cineva, zilele trecute l-a scos din nou la “mezat”. Constantin Nițuc, purtatorul de cuvant al Primariei Barlad sau, oficial, șeful Biroului Presa, Relații…

- Potrivit fitoterapeutilor, cimbrul ajuta la imbunatatirea starii generale de sanatate si este bogat in minerale, cum ar fi calciul, fierul si potasiul. De asemenea, actioneaza ca un antioxidant.

- Bugetele de beneficii pentru angajatii marilor companii din Romania directionate catre domeniul sanatatii au crescut anul trecut de aproape cinci ori comparativ cu 2016 pe platforma BenefitOnline.ro, avand in vedere ca, desi majoritatea firmelor asigura angajatilor un abonament medical ca beneficiu…

- Nascuta in 13 septembrie 1965, Sorina Pintea a studiat la Universitatea Babes-Bolyai intre anii 1983 si 1988. In perioada studentiei, potrivit presei locale, a cantat in Cenaclul Flacara, alaturi de nume cunoscute ale folkului, precum Ioan Gyuri Pascu, Gheorghe Gheorghiu si Victor Socaciu. Ea este manager…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca va cere DIICOT redeschiderea unui dosar de trafic de organe din 2005, despre care spune ca ar fi fost musamalizat de organele de cercetare penala."Sunt documente…

- Casa Nationala de Sanatate a facut publica varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Ultimele vesti despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher! Daca pana acum nimeni nu ii mai dadea nicio sansa, profesorul Mark Oberman susține ca fostul pilot de curse ar putea sa isi revina!

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- Nicoleta Dumitrescu Autoritatile locale din comuna Paulesti se pot lauda ca, in ceea ce priveste domeniile Educatie, Cultura si Sanatate, locuitorilor le sunt oferite conditii similare celor existente in mediul urban. Astfel, in ultimii ani, administratia locala a investit foarte multe fonduri astfel…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Ridichea neagra are beneficii uimitoare pentru sanatate. Iata mai jos cateva dintre acestea, scrie realitatea.net.Calculii renali sunt dizolvați in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina și stoarce sucul.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- Cercetatorii finlandezi pun la punct un spray nazal care te scapa de dependența de jocurile de noroc. Studiul finlandez susține ca un singur puf si nevoia de a juca dispare, relateaza AFP. Sprayul contine naloxon, un medicament împotriva…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Sprayul contine naloxon, un medicament impotriva supradozei de opiacee care actioneaza asupra producerii dopaminei, un neurotransmitator legat de placere si care are un rol central asupra dependentei. "Nevoia de a juca raspunde unui comportament impulsiv (...) aproape imediat. De aceea am…

- Platforma Romania 100 prezinta o comparatie intre asigurarea facultativa de sanatate in perioada Guvernului Ciolos si acum, afirmand ca ”revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani”. Daca in 2016 se…

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, directiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii. 0 0 0…

- Un numar de 125 de medici de familie din judetul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Cifra reprezinta un procent de 64% din totalul de 196 de medici de familie care sunt in relatii contractuale cu CJAS.

- Mai mult decat atat, SOLVIT va rezolva si neregulile pe care le puteti intampina intr-o tara din Uniunea Europeana, chiar daca este vorba de servicii, asigurari de sanatate, drepturi de pensie ori educatie. Solvit este un program prin intermediul caruia oamenii sunt ajutati daca sunt nedreptatiti in…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- Umilinta totala pentru medicii si pacientii din Romania. Desi sistemul de sanatate autohton e la pamant din cauza subfinantarii, 'cozile' de partid sunt la putere. In timp ce medicii pleaca pe capete in strainatate pentru un salariu decent, salariile nesimtite continua sa existe in sistem, dar pentru…

- Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos. ,,Îti doresc ca în anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamâni fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de întelepciune, 525600 minute de distractie…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an…

- MESAJE de Sfantul Vasile. SMS-uri, URARI si FELICITARI pe care le poti trimite sarbatoritilor: Anul Nou care incepe azi sa iti aduca numai bucurii si impliniri. La multi ani Vasile! Un gand bun si-o sarutare / Azi la ceas de-aniversare / Sfantul Vasile sa te ocroteasca / Visele sa ti…

- "Iti doresc ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!" "Iti urez un An Nou plin de fericire si…

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile! Astazi se implinesc 4 ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher a luat o intorsatura groaznica.