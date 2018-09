Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, a fost convocat sambata la Ministerul Afacerilor Externe chinez, care i-a inmanat "un protest solemn" in legatura cu sanctiunile americane impotriva achizitiilor de arme rusesti de catre China, a relatat Cotidianul Poporului, organul oficial de presa al Partidului…

- Momentul in care președintele rus și omologul sau chinez au gatit „blini”, clatite rusește, a fost surprins in imagini de jurnaliștii prezenți la intalnirea celor doi lideri. Vladimir Putin si Xi Jinping au purtat sort de bucatarie in timp ce au intors clatitele in tigaie. Inainte de a manca preparatele…

- OnePlus 6T ar putea fi cel mai interesant smartphone din a doua parte a lui 2018, acesta urmand sa fie echipat cu cele mai puternice componente disponibile pe piata, cat si cu un design imbunatatit, care sa il aduca mai aproape de ideea de smartphone cu ecran complet pe partea din fata. Conform unei…

- Japonia se confrunta cu un mediu de securitate dificil, China si Rusia amplificandu-si activitatile militare, iar Coreea de Nord prezentand "o amenintare iminenta", si-a exprimat din nou ingrijorarea, luni, ministrul nipon al apararii, informeaza AFP. "China si-a amplificat rapid forta…

- BMW va mari incepand de luni preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume. Producatorul…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul…

- Fiat Chrysler a raportat, miecuri, un profit sub asteptari in al doilea trimestru al acestui an, pe fondul unei performante mai mici in China, aspect ce a dus la modificarea previziunilor anuale si la scaderea actiunilor companiei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit datelor raportate…

- Autoritatile din China au cerut o ancheta in legatura cu un scandal izbucnit in jurul vaccinurilor, pe masura ce panica este in crestere in legatura cu siguranta acestor produse, scrie...