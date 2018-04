Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala în care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat în vigoare luna martie 2018. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber în Vinerea Mare începând…

- O schimbare care ar putea revoluționa lumea științei! In luna noiembrie a acestui an va fi validata noua definiție a kilogramului, dar și a altor unitați de masura cu care suntem obișnuiți sa lucram. Mai exact, sistemul international de unitati (SI) contine sapte unitati fundamentale: metrul, kilogramul,…

- Creștinii ortodocși au praznuit, ieri, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele. Vasluienii au mers in numar foarte mare la biserica și la cimitir și au celebrat Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, participand la Sfanta Liturghie. Ortodocșii intra, de astazi, in Saptamana Patimilor.…

- Credinciosii romano-catolici si protestanti celebreaza, astazi, Pastele, cea mai mare sarbatoare crestina. La Vatican, Papa Francisc a rostit, astazi, mesajul Urbi et Orbi – catre Cetate si Catre Lume, traditionala binecuvantare, pe care Suveranul Pontif o adreseaza credinciosilor dupa Sfanta Liturghie,…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Invierea din morti nu este o tema specific crestina. Exista paralele la simbolistica crestina in mitologie, in credinte si traditii religioase dintre cele mai diverse, cu mult mai vechi decat crestinismul. Astfel, regasim trimiteri legate de invierea unui erou-cult in diverse alte traditii. Sambata-seara…

- 1. Asa cum Iisus invie mereu, si speranta trebuie sa renasca de fiecare data! Hristos a inviat! 2. Un inger bland din cer coboara, Se roaga-n taina, apoi zboara. De-acolo sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda Si trei cuvinte: Hristos a Inviat! Citeste si PASTELE CATOLIC 2018.…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, recomanda managerilor din retail sa acorde o atentie cat mai mare proiectarii, instalarii și modului in care sunt exploatate sistemele audio din magazine. Plecand de la un studiu științific…

- Asa cum am consemnat recent in cotidianul nostru, Direcția de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin a inițiat, cu sprijinul Primariei și al Spitalului Județean de Urgența, o campanie de atragere și stabilizare a medicilor tineri in municipiul resedinta de judet. Asta pentru ca avem nevoie…

- De sarbatoarea Bunei Vestiri, incepand cu ora 16:00, preoții din Dej impreuna cu credincioșii pe care aceștia ii pastoresc, s-au infrațit in rugaciune la Biserica Parohiei Dej II, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Cu acest prilej, a fost oficiata Taina Sfantului Maslu, la care au participat foarte…

- Poate vi s-a intamplat sa mergeti cu un CV si cu incredere la un interviu si sa fiti respinsi. Adevarul este ca, fara sa va dati seama, este posibil sa fi facut mai multe greseli care s-au pus intre dumneavoastra si locul de munca dorit, scrie NBC News. Allison Andrade, recruiter sef al…

- Medicii recomanda ca in aceasta perioada sa se evite deplasarile Este cod portocaliu de ninsori si viscol în 11 judete din sudul si estul tarii, plus capitala, pâna la ora 15. Medicii recomanda ca, în aceasta perioada, sa se evite deplasarile, în special în cazul…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Cornel este contabil. A plecat din Romania si s-a stabilit in Statele Unite ale Americii. Acum a pornit intr-o cursa nebuna pe bicicleta. Vrea sa faca turul Africii. Povestea lui a fost facuta publica de parintele Francisc Dobos, de la Arhiepiscopia Romano Catolica București. “Un roman traverseaza…

- Toate bolile iși gasesc resursele in alimentație și in toxicitatea alimentara. Medicul Radu Țincu, de la Spitalul de Urgența Floreasca, a explicat la interviurile Libertatea Live ce riscam daca mancam alimente procesate, care conțin toxice in cantitate mare și sunt pastrate in recipiente de plastic.…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Creștinii il praznuiesc in fiecare an, pe 15 martie, pe Sfantul Agapie și pe cei șapte mucenici. Daca faca rugaciunea aceasta, pe 15 martie, atunci vei regasi pacea și bucuria. Sfinții mucenici au trait pe vremea imparatului Dioclețian și au avut foarte mult de suferit, in numele credinței. Pentru ca…

- De-a lungul vietii sale Benjamin Franklin a obtinut foarte multe. De altfel, poate fi considerat unul dintre fondatorii Statelor Unite. Succesului nu i-a batut imediat la usa: Franklin a avut nevoie...

- Dr. Quinn: Sportul menține mintea ascuțita și imbunatațește performanțele creierului, chiar și la varste inaintate Oamenii nu prea vor sa ințeleaga cat de important este sportul in viața. Mișcarea fizica ne ține la distanța de boli, ne ajuta sa slabim, sa fim în forma și plini de energie…

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, este de parere ca Viorica Dancila nu are de cauta in functia de premier. Singurele lucruri care o recomanda sunt „vocea și talentul”, a remarcat, ironic, Vanghelie la Realitatea Tv.Fostul edil a afirmat ca, in afara de loialitate fata de grupul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat miercuri propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local a unor...

- In ziua de 9 martie, marcata in calendarul religios cu o cruce neagra, se praznuiesc cei patruzeci de creștini martirizați in Sevastia. In amintirea lor si pentru ca imaginea li s-a suprapus peste un stravechi cult al mortilor, care vegheaza asupra semințelor ce vor incolți in brazde, femeile din aproape…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 8 martie 2018. Joi, 8 martie 2018, au avut loc Tragerile Speciale Loto ale Primaverii la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 8 martie 2018: Loto 6/49: 12, 4, 24, 42, 31, 2 Joker: 35, 45, 13, 4,…

- O femeie intreaba: De cate lumanari avem nevoie pentru o sfințire de casa? pr Andrei Atudori a raspuns: Doamne ajuta! Profit de intrebarea dumneavoastra pentru a raspunde mai pe larg cu privire la cele necesare pentru slujba de sfințire (binecuvantare) a casei Așadar inainte de toate este nevoie sa…

- Pe 2 martie 2018 se implinesc 86 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfantului Nicolae Planas, ocrotitorul celor casatoriți. Ramas vaduv de tanar, Sfantul Nicolae Planas a slujit Sfanta Liturghie vreme de 50 de ani in fiecare zi, iar apoi mergea din casa in casa, pentru a ajuta cu milostenie familiile…

- Cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Locale, mai multe strazi din Anina vor fi reabilitate si modernizate anul acesta. Prin urmare, vor fi asfaltate strazile Vasile Alecsandri, Cerna, Colonia Rosie, Bufenilor si Bradet. Contractul de finantare pentru acest proiect…

- Consiliul Județean Vrancea a dat in judecata Guvernul Romaniei și Ministerul Finanțelor Publice și solicita obligarea acestor instituții sa radieze din domeniul public al statului, imobilul in care funcționeaza administrația județeana. Dosarul se afla pe rolul instanței de la Curtea…

- Competitia s-a desfasurat la Gyor (Ungaria). Echipa Romaniei a avut componenta: Laura Coman, Roxana Tudose, Eliza Molnar. Asadar, o performanta remarcabila, la o ramura olimpica de mare traditie in sportul romanesc, tirul sportiv, care ne-a adus numeroase medalii la JO de-a lungul…

- Parintele profesor Constantin Necula vine la Interviurile Libertatea Live, de la ora 15. Parintele va vorbi despre perioada Postului, dincolo de restrictii alimentare, dar si despre atitudinea din Noaptea Invierii, despre Biserica acestor vremuri, dar si despre ideea ministrului Teodorovici de a impozita…

- Dupa starea liniilor feroviare, nici n-ar trebui sa creasca Dupa calculelele constructorilor, in ritmul actual cu care se mai... carpește cate o linie de cale ferata, modernizarea intregii retele ar dura aproape cinci mii de ani. Asadar, 30 de kilometri pe ora este viteza medie cu care circula trenurile…

- Deputatul democrat Constantin Țuțu a fost luat cu asalt de intrebarile și criticile altor colegi din Parlament, dupa ce a ieșit la tribuna pentru a prezenta un proiect de lege. Folosind sintagma „limba de stat" in proiectul prezentat, Constantin Țuțu a fost intrebat de liberala Alina Zotea ce limba…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Tatal unui copil de un an și patru luni care a murit intr-un spital din Capitala transmite cuvinte foarte dure la adresa medicilor. Deși specialiștii i-au spus ca bebelușul murise din cauza meningitei bacteriene, barbatul crede ca adevarul este complet altul.

- Așadar, viața e doar timpul-spațiu ce ni s-a dat in vederea trecerii intr-o stare pe care revelația o lumineaza prin nadejdea Invierii și jertfa lui Hristos o ușureaza prin preluarea bagajului nostru pecabil. Dificultatea acestui puzzle e data de faptul ca supraviețuirea in alta dimensiune, ...

- Cu o participare peste așteptari, astazi și maine, 16-17 februarie, la Sediul Fundației de Ingrijiri Comunitare Piatra-Neamț, se desfașoara Conferința ”Sanatate pentru varsta a III-a”. Activitatea de astazi este coordonata de prof. univ. dr. Rodica Ghiuru, șefa Clinicii 5 din cadrul Spitalului CFR Iași…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și Va mulțumim!", au declarat Carla's Dreams. Anul acesta, Carla's Dreams deja au lansat doua piese "413" și "17 ani". Single-ul anterior "Beretta" are peste 27 de milioane de vizualizari, iar "Pana la sange"…

- Anul trecut, Blajul a fost municipiul din județ cu cea mai mare dezvoltare economica, raportat la suprafața și numarul de locuitori. Cu un total al veniturilor de 57.139.450 de lei, din care contribuția de la bugetul de stat a fost de 28.594.349 de lei, iar cea de la Consiliul Local de 5.500.000 de…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik, C.S. Zilele dedicate pomenirii mortilor ocupa un loc foarte important în perioada Triodului, în care am intrat pe 28 ianuarie. Astfel, în sâmbata dinaintea duminicii Înfricosatoarei Judecati, cunoscuta în popor ca moșii…

- In mașina, in avion, pe o ambarcațiune, ba chiar și in tren – raul de mișcare poate aparea oriunde. Din fericire, exista soluții care chiar funcționeaza. Nu pot sa fiu pasager in nicio mașina – eu pot fi doar șofer, pentru a ma putea concentra asupra drumului și pentru a anticipa accelerarile, franarile…

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…

- Southampton si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 1-1, duminica seara, in penultimul meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Sfintii'' au deschis scorul prin autogolul lui Davinson Sanchez (15), dar Tottenham a egalat la scurt timp prin golgheterul…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb

- Liviu Dragnea a aparut in fața presei, marți, unde a realizat un adevarat panegiric pentru Viorica Dancila, laudele mergand la superlativ. El a spus ca este un om al dialogului, parlamentar respectat la Bruxelles, atașata partidului, care va menține in permanența legatura cu partidul care a propus-o.…

- Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a luat 70 de apostoli, ca sa-i trimita la propovaduire. Toti acesti ucenici au propovaduit cuvantul lui Hristos, indurand chinuri si prigoniri. Printre ei s-a aflat Sfantul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfantul Apostol Pavel, in epistola sa catre…