De ce este bine să spălăm lenjeriile de pat la peste 60 de grade Celsius Schimbați lenjeria cat mai des Potrivit specialiștilor, lenjeria de pat face parte din lucrurile intime de care trebuie sa avem mare grija. Tocmai de aceea, se recomanda ca aceasta sa fie schimbata cat mai des posibil pentru ca ascunde o sumedenie de ciuperci și bacterii. Este foarte important sa aerisim lenjeria cat mai des posibil și, de asemenea, sa o schimbam o data pe saptamana. Trebuie sa fim insa foarte atenți și cum spalam lenjeria de pat. Aceasta trebuie sa fie curațata la peste 60 de grade, pentru ca aceasta este temperatura recomandata pentru a fi distruse majoritatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

