Stiri pe aceeasi tema

- Ai inceput o cura de slabire si, pe langa alimentele nesanatoase, probabil ca ai eliminat din dieta ta si fructele! Mare greseala. De multe ori, fructele se regasesc pe lista alimentelor interzise atunci cand sii o dieta.

- Ce complicații pot aparea? Aceasta tulburare poate duce la obezitate și la probleme medicale, precum boli de inima, boli ale tubului digestiv, diabet sau cancer. Mancatul excesiv poate cauza atat complicații la nivelul sanatații fizice, cat și la nivelul sanatații mentale, daca este lasat…

- In secolul in care baia este un lucru indispensabil in fiecare locuința, mai sunt oameni care merg la bai publice. Este vorba, in special, despre varstnicii nostalgici dupa vremurile sovietice, care vin mai mult pentru a socializa.

- Iata cateva dintre cele mai frecvente mituri despre constipatie: Mituri constipatie # 1: Toate fibrele au acelasi efect Alimentatia bogata in fibre te ajuta sa te simti satul si sa ai un tranzit intestinal regulat. Fibrele insolubile, in special, pot ajuta la inlaturarea constipatiei…

- In ultimii ani, au fost inventate tot felul de diete, unele eficiente, altele mai puțin, insa oamenii n-au incetat sa caute continuu cea mai simpla metoda, care ar cere eforturi minime. Se pare ca a fost gasita de specialiști.

- O aplicație dezvoltata de doi antreprenori britanici a devenit primul unicorn din domeniul sanatații mintale din lume. Aplicația Calm, care ofera o selecție de povești audio pentru adulți, muzica pentru calmare, tutoriale de meditație și videoclipuri și muzica care ajuta la reducerea anxietații, a adus…

- In urma analizarii mai multor cercetari, s-a descoperit ca micul dejun nu ar ajuta la slabit si nu ar trebui recomandat ca o necesitate in cadrul unei strategii pentru eliminarea kilogramelor nedorite.Studii anterioare au sugerat ca micul dejun accelereaza metabolismul si ii poate ajuta…

- Daca au probleme sau neclaritați la completarea și transmiterea declarației unice, persoanele fizice care au venituri din activitați independente pot cere o mana de ajutor de la autoritațile locale din primarii. Insa numai in localitațile care n-au o unitate proprie a Fiscului. Masura este inclusa in…