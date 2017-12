Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea Transgazului in Republica Moldova, intr-o tara vorbitoare de limba romana, este cea mai buna ocazie pentru Romania de a castiga experienta, incredere si competenta prin extinderea dincolo de granite a unor servicii atat de esentiale, precum cele de transport si furnizare de energie.

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Comercializarea puilor de câine în absenta mamei lor va fi interzisa în Marea Britanie în încercarea de a pune capat comertului ''îngrijorator'' cu animale provenind din fermele de catelusi, informeaza vineri The Telegraph citând un anunt al…

- President Klaus Iohannis on Wednesday stated that it is very important for Romania to access the Eurozone, although he did not sense a desire of the governments in this respect. Moreover, during an informal meeting with the journalists, he claimed that Romania's accession to the Schengen zone is…

- Productia in Romania a elicopterelor de atac pentru Armata ar putea fi realizata la Brasov. In acest moment sunt purtate discutii cu firma americana Bell Helicopters pentru a construi aceste aeronave in tara noastra. Sursa: http://evz.ro/companie-americana-texas-la-brasov.html

- Proiecte de perspectiva in sectorul energetic. Guvernul a decis initierea negocierilor asupra Contractului de finanțare cu Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica intre Moldova si Romania.

- Cabinetul de ministri a aprobat miercuri, 6 decembrie, initierea negocierilor privind proiectul contractului de finantare intre Republica Moldova si Banca Europeana de Investitii (BEI) privind interconectarea electrica Republica Moldova - Romania.

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- Numarul persoanelor care fac imprumuturi este in crestere atat in Romania, cat si in Republica Moldova, iar destinatiile banilor sunt aceleasi in ambele state. 0 0 0 0 0 0

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani. „In prezent, elefant.ro este al doilea magazin online…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a facut previziuni fara precedent in direct la Romania TV. Actualul senator are un deziderat pe care is urmareste de luni bune. Basescu se deplaseaza de ceva timp in Republica Moldova si spera sa puna umarul la o reintregire istorica.Citește și: S-a aflat!…

- Liderul democraților, Vlad Plahotniuc, i-a felicitat pe români cu prilejul Zilei naționale a României Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a adresat un mesaj de felicitare românilor cu ocazia Zilei naționale a țarii vecine. Liderul principalei…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- Directorul ”Institutului I.C Bratianu”, Dan Dungaciu, va vorbi la ”Interviurile Libertatea” despre semnificația Zilei de 1 Decembrie, și despre marele eveniment național ”Centenarul Marii Uniri”. Sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu va puncta cele mai importante momente și circumstanțe istorice…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru in cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu Romania. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt inca o data va demonstra…

- Romania este o țara membra a UE, mult mai bogata decat Republica Moldova, iar bugetele de care beneficiaza ministerele sunt evident mult mai mari. Doar ca nu de fiecare data sunt utilizate eficient. Și astfel, Republica Moldova, investind 10.000 de euro a reușit sa ia fața Romaniei care a avut la…

- Compania romaneasca Trans Sped, care furnizeaza in Romania si pe plan extern solutii de securitate bazate pe certificate digitale calificate, a semnat un acord cu americanii de la Adobe, parteneriatul constand in integrarea certificatelor digitale Trans Sped in serviciul Adobe Sign care genereaza semnaturi…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va ajuta Moldova sa implementeze un nou proiect in domeniul energiei, ce ține de conectarea rețelelor de electricitate dintre țara noastra și din Romania. In special, Moldova și BERD vor negocia un proiect de acord de imprumut pentru implementarea…

- Deputatul Horia Nasra l-a întrebat pe Toma-Florin Petcu, Ministrul Energiei, despre stadiul proiectului privind Hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița- Lapuștești. ”Proiectul Hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lapuștești este…

- Sectorul telecomunicatiilor din Romania este considerat esential pentru economia romaneasca, se arata intr-un raport al Consilului Concurentei care mentioneaza totodata ca piețele serviciilor de televiziune, internet fix și telefonie fixa sunt puternic concentrate intregul proces de dezabonare este…

- Prezent la Iasi, intr-o vizita, Liviu Pop, Ministrul Educatiei, le-a declarat jurnalistilor ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni, 20 noiembrie, si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. „17 noiembrie era termenul de livrare catre…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca in atare situatie vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federatia Rusa, Ucraina, Romania si Republica Moldova, pentru a permite Chisinaului sa reia controlul…

- Republica Moldova nu este pregatita pentru liberalizarea pietei asigurarilor de raspundere civila auto în condițiile în care schimbarile trebuie facute pe etape pentru a evita haosul și crearea altor probleme. Austria a avut nevoie de zece ani pentru a trece de la prețuri reglementate…

- Compania PPT Preturi Pentru Tine, cel mai mare retailer romanesc de imbracaminte si incaltaminte, fondat in 2006 de patru antreprenori locali, s-a mutat in cladirea de birouri City Offices, situata la intersectia dintre Soseaua Oltenitei si Soseaua Giurgiului din Bucuresti, aflata in portofoliul…

- Romania va juca maine o partida amicala cu Olanda, de la ora 21:00, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO, acesta urmand sa fie ultimul meci al "tricolorilor" din acest an. Pentru duelul cu batavii, selecționerul e nevoit sa faca mai multe schimbari fața de meciul cu Turcia. Nerefacut, Cristi Sapunaru…

- Angajatii din IT vor primi salarii mai mici cu 4% dupa mutarea contributiilor Dupa mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, IT-istii vor primi salarii cu 4% mai mici, a transmis ministrul Comunicatiilor. Calculele realizate de minister arata ca acest scenariu este posibil, întrucât…

- Sputnik, RT si alte organe de presa scot neincetat stiri false despre Occidentul agresiv. Cum procedeaza NATO ca sa invinga Rusia? Scenariul de mai sus nu e de la Hollywood, ci dintr-un document publicat la sfarsitul lunii octombrie de GLOBSEC, institut de cercetare in domeniul securitatii…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, spune, comentand Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul fiscal…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca comerciala din România, și-a anunțat marți internția de a investi în Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, dobândind o participație inițiala de peste 39% din capitalul

- Omul de afaceri George Copos face o investiție de proporții in zona imobiliara. Omul de afaceri George Copos, care a fost eliberat din inchisoare in aprilie 2015 , dupa ce a ispașit o condamnare in dosarele „Loteria” și „Dosarul Transferurilor” nu renunța la afaceri. Fostul patron al echipei de fotbal…

- Numarul de site-uri a explodat in ultima perioada in Romania, iar acest lucru a facut ca cele mai relevante nume sa fie rezervate, astfel ca noii proprietari de site-uri trebuie sa fie extrem de inventivi.

- „Un raport publicat acum cateva zile de Banca Mondiala privind climatul de business nu doar in Romania, ci in toate țarile din lume, arata ca unele țari și-au imbunatațit poziția, inclusiv, spre surprinderea mea, Republica Moldova, care este acum cu puțin mai sus decat Romania in ceea ce privește abilitatea…

- Sâmbata si duminica, de la 20.45, sunt programate în direct si exclusivitate primele doua partide: Gaz Metan Medias - Dinamo Bucuresti, respectiv FCSB - Concordia Chiajna, transmite tvrmoldova.md Din acest weekend, fotbalul românesc din Liga I este în transmisiune…

- Primul Forum Agricol Transfrontalier UFMR - Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și Romania, organizat de mediul asociativ, va avea loc pe 10 noiembrie 2017 in cadrul Summit Events and Conference Center.

- Transgaz ar putea participa la licitatia organizata de Agentia Proprietatii Publice (APP), în periada 27 noiembrie – 1 decembrie, pentru privatizarea Vestmoldtransgaz. Pretul de pornire a licitatiei este de 9 milioane de euro, cumparatorul fiind obligat sa investeasca 93 milioane euro…

- Presedintele Romaniei a fost invitat oficial de Igor Dodon sa viziteze Republica Moldova. Dodon s-a saturat de izolarea internationala in care se afla ca urmare a refuzului de a dialoga cu Romania. Ca acesta isi doreste sau nu, calea spre lume (nu doar spre Europa) trece pe la Bucuresti.

- Presedintele Igor Dodon sustine ca România nu are resursele financiare pentru a-si putea asuma o eventuala Unire cu Republica Moldova. În cadrul unui interviu pentru agentia de presa rusa TASS, oferit marti, 31 octombrie, Igor Dodon a fost întrebat daca ideea Unirii Republicii…

- Romania intentioneaza sa achiziționeze o companie de energie din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de presedintele Partidului Social Democrat din tara vecina, Liviu Dragnea, in urma unei sedinte a coaliției de guvernare.

- Guvernul Republicii Moldona, prin Agentia Proprietatii Publice (APP), va organiza in noiembrie-decembrie 2017 o runda de privatizare a activelor statului, printre companiile scoase la vanzare fiind Vestmoldtransgaz, creata in anul 2014 pentru a gestiona reteaua de transport gaze Iasi-Ungheni si de a…

- Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinau ar putea fi pe deplin funcțional la sfârșitul anului 2018. Aceasta daca va fi respectat calendarul de acțiuni stabilit de specialiștii români și moldoveni în energetica. Declarația a fost facuta de catre ambasadorul României la Chișinau, Daniel…

- Mutare interesanta pe piața din Romania! O companie autohtona a fost "inghițita” de un gigant internațional. Prin aceasta mișcare, se vor crea noi locuri de munca in țara noastra.Gigantul internațional are mii de angajați și zeci de birouri, in țari precum Statele Unite ale Americii, Germania,…

- Romania este unul dintre cei mai mari producatori europeni și o țara cu o importanta cultura agricola, insa, pentru a continua sa creasca, sectorul trebuie sa rezolve problemele legate de schimbarile climatice care afecteaza frecvent producția vegetala și sa evolueze catre o agricultura moderna și…

- Compania nipona Calsonic Kansei se extinde în România si investeste 30 de milioane de euro într-o fabrica de componente electronice, la Ploiesti, unde va crea aproape 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat emis luni de Ministerul

- Unul dintre cei mai mari suporteri ai numeroaselor acțiuni de caritate și proiecte sociale din Romania și Republica Moldova, patronul Fundației Hope and Homes for Children (HHC) și patronul retelei internationale Hospices of Hope, prințesa Marina Sturdza a decedat ieri la New York.

- Cel mai mare retailer de pe piata de bricolaj din Romania, Dedeman, care intentiona sa construiasca un complex comercial in Chisinau, a anuntat ca se retrage din Republica Moldova, “din cauza barierelor administrative, birocrației excesive și lipsei unei certitudini in privința unei decizii a autoritaților…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu spune ca rolul sau in politica moldoveneasca, in calitate de presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale (PUN), este sa convinga cat mai multi cetateni sa sustina unirea celor doua state romanesti, Romania si Republica Moldova.

- Liderul pieței de servicii medicale private din Romania, MedLife, a anunțat semnarea achiziționarii pachetului 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privați din Romania, potrivit unui comunicat al companiei.

- Vedeți cine a primit în aceasta saptamâna bila alba și bila neagra Bila Alba Daniel Ionita, ambasadorul României la Chisinau, a declarat ca România va ramâne neconditionat alaturi de Republica Moldova, iar investitiile Guvernului de la Bucuresti…

- Pieleanu spune ca diferența prezenta in sondaj in ceea ce privește increderea romanilor in guvern și in PSD este una fireasca. "Eu nu am dat nimic altceva decat ceea ce prezint lunar. Am spus ca Guvernul este intr-o semnificativa scadere, este reala aceasta chestiune. Partidul ramane in continuare…