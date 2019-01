Stiri pe aceeasi tema

- Crema Aur Derm cu mimoza, smirna si propolis, produsa de firma romaneasca Laur Med Plant, va fi retrasa complet de pe piata din Romania, in perioada urmatoare, de catre Inspectia Sanitara de Stat. Procedura de retragere este in curs, a declarat joi, pentru HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Agentiei…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In final, președintele Klaus Iohannis ar putea fi judecat de un complet de cinci de la Inalta Curte, desemnat legal prin tagere la sorți. Daca va fi condamnat, va merge la inchisoare. Pentru mulți ani. Pentru ca infracțiunea de inalta tradare este extrem de aspru sancționata…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci lanseaza un atac fara precedent la Guvernul PSD-ALDE, dupa ce Eugen Teodorovici a promovat o ordonanța de urgența care va duce Romania in recesiune economica. „ Dupa ce Eugen Teodorovici a prezentat ieri seara textul celei mai nocive ordonanțe de urgența emise vreodata de…

- Fetele noastre sunt doar la mana lor, o victorie sau o remiza echivaland cu calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franța. Sigur, Ungaria se va agața de fiecare șansa pe care o are, cu atat mai mult cu cat se va duela cu Romania, una din rivalele istorice. Romania…

- Un nou jucator și-a facut apariția de curand, pe piața IT din Romania. Mai exact, este vorba despre TechWant, un furnizor de servicii IT și consultanța, orientat spre oferirea de soluții și servicii de afaceri cu tehnologie activa. Astfel, TechWant ofera servicii IT și soluții…

- Peste 46.500 de imobile au fost vandute in noiembrie, la nivel national, in scadere cu 6.325 de unitati fata de luna octombrie, arata datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate miercuri, informeaza Agerpres. Din totalul de 46.513 de imobile raportate,…

- Procedura impotriva procurorului general Augustin Lazar ridica ingrijorari Comisiei Europene, iar situația generala din Romania va fi abordata in viitorul raport a declarat, joi, un purtator de cuvant al Executivului comunitar. Declarația integrala acordata publicației Hotnews de Christian Wigand,…