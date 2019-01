Cand patronatele au cerut creșterea salariului minim in domeniul lor de activitate, mulți s-au intrebat: Ce i-a oprit pana acum sa ofere cei 3.000 de lei și de ce este nevoie sa ceara Guvernului sa le impuna acest salariu? Am aflat raspunsul de la Federația Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC). Salariul minim brut in construcții este acum de 3.000 lei brut, dupa ce a fost introdus prin Ordonanța lacomiei (OUG 114).