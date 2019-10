De ce elevatoarele auto sunt cele mai importante utilaje pentru un atelier de succes?

Stiri pe aceeasi tema

- Recent intrata in vigoare, Directiva privind echilibrul dintre viața profesionala și cea privata are ca obiectiv creșterea gradului de participare pe piața muncii a femeilor, a parinților și a oricaror categorii de angajați care au in ingrijire rude sau alte persoane cu care locuiesc, prin reglementarea…

- Prin fortarea demisiei sefului DIICOT, Klaus Iohannis reuseste sa "decapiteze" si ultimul mare parchet care nu era condus de interimari. Nu mai putin de noua functii de conducere (sefi si adjuncti) sunt ocupate in acest moment prin delegare. Indiferent cat de pregatiti ar fi interimarii din fruntea…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta cele mai importante intrebari care trebuie adresate agentului imobiliar de catre cei care doresc sa tranzacționeze bunuri imobiliare prin intermediul unei agenții. Acest demers…

- Indiferent ca lucrezi intr-o corporație, ONG sau in administrație publica, prin faptul ca faci parte din personalul unei instituții ce are de-a face cu un trafic mediu spre mare de persoane, zilnic trebuie sa-ți pui la incercare iscusința, rabdarea și capacitațile de a te orienta eficient in spațiul…

- Masinile de spalat sunt fara indoiala cele mai importante aparate electrocasnice pentru fiecare dintre noi, in orice colt de tara am trai. Indiferent daca locuim in mediul urban sau rural, la bloc sau la casa, in Romania sau in alte tari din lumea intreaga, nu exista spatiu locativ care sa nu includa…

- Orice business, indiferent cat ar fi de performant, se poate confrunta, pe parcursul existentei, cu situatii nefavorabile. Insa, indiferent care sunt cauzele care au generat dificultati, este important ca acestea sa fie constientizate si toate partile...

- Iți dorești o cariera in domeniul imobiliar, dar inca eziți unde te-ai putea implica? Daca te-ai saturat de job-ul plictisitor, cu program fix și vrei sa iți organizezi timpul cum vrei tu, echipa PROIMOBIL.MD este cheia pentru o cariera de succes și o creștere personala de care sa fii mandru atunci…

- Indiferent ca vorbim despre medici, farmacisti sau chimisti, halatele medicale sunt nelipsite. Persoanele care lucreaza in cadrul unei institutii sanitare trebuie sa poarte halate medicale, pentru ca, pe langa faptul ca aceste haine afiseaza profesionalism, sunt obligatorii din punct de vedere legal,…