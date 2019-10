Stiri pe aceeasi tema

- Prima conferinta internationala din Romania a Pamantului Plat are loc in weekend (5-6 octombrie) la Cluj. Organizata de Adrian Rus (54 de ani), un roman stabilit de 30 de ani in Statele Unite, conferinta nu se bucura de succesul asteptat.

- Evenimentul s-a intins pe parcursul a sase ore si a fost organizat ca parte a unei serii de conferinte ce au avut loc in timpul saptamanii europene a biotehnologiilor. Au participat speakeri internationali din SUA, Franta si Germania pe acest subiect, iar pana in acest an conferintele la nivel inalt…

- Evenimentul a fost organizat in sala mare a Primariei Turda de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania filiala Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- În tabara de la Beliș a Universitații Babes-Bolyai – gazda Aristoteles Workshop în acest an, cei 12 participanți din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria și-au întâlnit tutorii. Profesorii…

- Festivalul Electric Castle și-a deschis porțile pentru iubitorii de muzica și de distracție miercuri, 17 iulie, la Castelul Banffy din Bontida, județul Cluj, iar printre artiști se numara si Ellen Biscuit dar si trupa de indie rock Gang of Youth, care au adus-o pe scena, alaturi de ele, pe Amber…

