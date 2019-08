Stiri pe aceeasi tema

- Iți place sa mananci condimentat? Mai ales picant? In special ardei iute? Potrivit unei cercetari desfașurate de oamenii de știința de la Universitatea din Vermont (SUA), consumul de ardei iute poate contribui la scaderea mortalitații.

- Echipa de handbal Corona Brasov a semnat un contract cu extrema dreapta Natasha Nolevska, in varsta de 23 de ani. „Consider ca am reusit sa obtinem semnatura unei jucatoare tinere, de perspectiva, care a avut contact in cariera cu handbalul european la nivel inalt. Speram sa se integreze bine la noi…

- Virusul pestei porcine a fost confirmat, vineri, in doua gospodarii din comuna damboviteana Nicurelesti, sat Ciocanari. Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit deja pentru a lua primele masuri.

- Consiliul Județean Timiș anunța ca un nou drum important va intra in lucru. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, maine, 3 iulie, va fi semnat contractul de execuție pentru modernizarea DJ 593, Peciu Nou – Giulvaz – Foeni, pe o lungime de 20 kilometri. Finanțarea este asigurata printr-un proiect…

- Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, a declarat vineri ca in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD se va decide si forma finala a programului politic, document ce va fi aprobat in congres. "Un punct important pe agenda CExN se refera la proiectul politic,…

- Popririle bancare vor fi instituite de catre ANAF doar pe sumele datorate statului, nu pe tot ce se afla in conturile bancare ale firmelor sau persoanelor executate silit, iar ridicarea popririlor va fi facuta in timp real, prevede un set de modificari aflate acum in lucru la nivelul Ministerului Finantelor.…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat, referitor la posibila sa remaniere, ca demersul este in sarcina premierului și nu se agața de vreo funcție, important fiind ce lasa in urma. Viorica Dancila și mai mulții lideri se reunesc vineri seara și sambata in ședința informala la Neptun, potrivit…

- Sectiile de terapie intensiva neonatala ale maternitatilor mari sunt supra-aglomerate, iar medicii sunt pusi in fata unor situatii dramatice, de a refuza transferul unor nou-nascuti. Este motivul pentru care Salvati Copiii Romania va dota prioritar sectiile de Neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean…