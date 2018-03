Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Maria Marinescu despre soțul ei, Alin. Vedeta a marturisit la “Rai Da’ Buni” despre cum sotul sau a adus-o mai aproape de Dumnezeu si de credinta. Maria Marinescu a devenit mama recent. Are o casnicie frumoasa cu tatal copilului ei și marturisește ca este o femeie fericita. “Abia asteptam…

- Expertii in energetica acuza Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica de lipsa transparentei la aprobarea tarifelor pentru gazele naturale. Ei spun ca dezbaterea publica organizata de ANRE in data de 7 martie a fost formala. Expertii nu au putut sa puna intrebari si sa obtina raspunsuri despre…

- Prețurile apartamentelor din Chișinau, in blocurile vechi, au scazut cu pana la 17 la suta. Potrivit datelor prezentate de catre experții imobiliari, cel mai mult s-au ieftinit locuințele cu o camera in sectorul Telecentru al capitalei. In luna februarie, un metru patrat din acest sector a costat 573…

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt – Muzeul de Stiintele Naturii Roman, organizeaza, in perioada 8 martie - 15 iunie, la sediul din Sos Stefan cel Mare nr. 248 (Parcul Municipal),...

- O informatie importanta pentru amatorii de selfie-uri: pozele pe care ni le facem singuri cu telefonul mobil ne schimba trasaturile fetei cu pana la 30%, potrivit unui studiu inedit, realizat de cercetatorii americani.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun în evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate.

- Instituția condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonanțe de urgența la CCR. Atat opoziția, cat și sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contribuțiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare.…

- Misty și Keo sunt niște parinți mandri din cale afara. De la nașterea micuței Aria, cei doi nu au pașit in public, alegand sa-și petreaca timpul in intimitatea casei lor, alaturi de fetița. Insa, iata ca au aparut și primele imagini cu fericita mamica, de dupa nașterea primului copil al blondinei cu…

- Nutriționiștii au alcatuit o lista de alimente care cauzeaza depresia. Experții recomanda a le exclude din regimul alimentar pentru a va simți mai tonifiat și mai fericit! 1. Produsele de panificație și patiserie - prajiturile și produsele de patiserie sint reale "bombe" pentru tractul digestiv, cauzind…

- Statele membre ONU, cu exceptia SUA, au inceput marti o serie de negocieri de lunga durata in vederea ajungerii pana in decembrie anul curent la un Pact Global asupra Migratiei, un subiect considerat o provocare majora pentru planeta, transmite AFP.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a omagiat luni, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la nastere, personalitatea marelui sculptor Constantin Brancusi, subliniind ca "si prin acest om Romania a devenit cu adevarat mare". "Astazi, numele lui este pomenit cu respect…

- Televiziunea Romana gazduiește, la București, o reuniune a unor profesioniști din marile televiziuni europene. 20 de profesioniști ai unui important for media din Europa discuta la București despre teme de interes pentru televiziunile publice.

- Anul Cainelui care, potrivit calendarului chinezesc, incepe vineri, va aduce orice pentru liderii politici ai lumii, mai putin sanatate, potrivit predictiilor facute de maestrii feng shui din Hong Kong, relateaza AFP. Astfel, presedintele american, Donald Trump, nascut in 1946, un alt…

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat in Nature Microbiology, informeaza bbc.com.…

- La 100 de ani de la nasterea lui Ingmar Bergman (1918-2007), Festivalul International de Film Transilvania organizeaza o ampla retrospectiva dedicata legendarului regizor si scenarist suedez. O selectie de sapte filme din cariera sa si o expozitie multimedia despre influenta lui in moda si arta vor…

- Chile a decis sa interzica mai multe produse, considerate vinovate de creșterea in greutate a copiilor din țara. Printre produse se numara și celebrele oua din ciocolata, Kinder, relateaza Reuters. Guvernul chilian, cu care se confrunta cu rate ridicate de obezitate, a declanșat un razboi…

- Revoluția Fiscala a lasat in buzunarele avocaților și contabililor cu venituri mari peste 5.000 de euro de persoana, scrie Ziarul Financiar , care citeaza compania de consultanța KPMG. Mai exact, un avocat sau un notar care a avut in anul 2017 venituri de 100.000 de euro platea contribuții și taxe…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Krikor H. Zambaccian s a nascut pe 6 februarie 1889, in Constanta, intr o familie de armeni, Hagop K. Zambaccian si Anita. Tatal lui Krikor n. 1860 era originar din Cezareea Capadociei si era de meserie contabil la o casa de negot de fire si tesaturi de import din Occident. Inceputurile unei pasiuni…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Oamenii de știința din Australia au descoperit o capacitate surprinzatoare a melcilor de a opri complet procesul de imbatrinire atunci cind hiberneaza. Acum, experții cauta genele responsabile pentru acest proces. Experții cred ca efectele pozitive ale acestor gene pot fi aplicate și la om. "Astfel,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News. Potrivit unor surse citate…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Cercetatorii au studiat mulți ani un fenomen mai puțin obișnuit, incercand sa gaseasca o explicație la intrebarea: de ce oamenii mor in spitale mai des in week-end decat in timpul saptamanii. Fenomenul numit de medici „efectul de weekend” face referire la rata de supraviețuirii a unui pacient in spitale.…

- Autoritațile din SUA au decretat ca țigarile electronice iQOS, produse de catre grupul Philip Morris, nu sunt mai sanatoase decat cele normale. Mai exact, Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (Food and Drug Administration, FDA – n.r.) a anunțat ca nu ar trebui ca grupului Philip Morris…

- Povestea de viata a fostului dictator Nicolae Ceausescu continua sa fascineze la un secol de la nasterea lui si la 28 de ani de la moarte. Regretat si contestat in egala masura, primul presedinte al Romaniei s-a nascut si a murit in aceeasi atmosfera: una violenta. Desi si-a depasit conditia de simplu…

- Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor in mod digital, un proiect in acest sens putand fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). „Guvenul…

- Inscrierea se deruleaza exclusiv online, iar selectia propriu-zisa si anuntarea rezultatelor vor avea loc in intervalul 5 - 16 februarie 2018. Vor fi contactati doar candidatii admisi. Procesul de selectie a profesorilor cu statut de experti cooptati si de specialisti externi se va derula conform prevederilor…

- Decizia Curtii Constitutionale de a-i lasa pe judecatori sa dea acces la informatii clasificate daca acestea ar ajuta la aflarea adevarului este una rationala, sustin specialistii in Drept, care arata ca era anormal ca o autoritate administrativa sa decida asupra unei probe care serveste procesului…

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, judecat pentru abuz in serviciu dupa ce ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), sustine ca expertiza dispusa de instanta in acest dosar nu a constatat…

- Tendințele tehnologice care schimba regulile jocului in imobiliare Experții imobiliari clujeni au prezentat tehnologiile care au deja sau sunt preconizate sa aiba tot mai multa influența asupra activitatii unui agent imobiliar. O analiza a agenției RE/MAX Cluj dezvaluie principalele trenduri tehnologice…

- Petrolierul iranian in flacari in largul Chinei risca sa explodeze sau sa se scufunde, au avertizat luni autoritatile chinezesti, in momentul in care temerile legate de un dezastru ecologic cresc, scrie AFP.

- Motto: “Dragostea de patrie este cea dintai religie a omului civilizat”. Napoleon I BONAPARTE (1769-1821), imparat al Franței Astazi, 8 ianuarie 2018, se implinesc 145 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu, lider al romanilor din Transilvania și mare om de stat al Romaniei, numit “fauritor de țara”.…

- Ciclonul bomba a inceput joi si va continua sa afecteze estul continentului nord-american si in cursul weekendului. In zona orasului Boston este de asteptat ca startul de zapada sa ajunga pana la 45 de centimetri de zapada, iar apele involburate au inundat deja unele zone de coasta, potrivit…

- Compania analitica americana RAND a realizat o predicție despre cum vor lupta rușii cu un adversar egal sau aproape egal, potrivit Voice of America. Experții subliniaza faptul ca nimic nu indica dorința Rusiei de a declanșa un conflict cu un adversar care are forța armata aproape egala sau egala, iar…

- Cine muncește și cine se odihnește de sarbatori / Care zile de sarbatoare sunt declarate nelucratoare în an? Putem fi obligați sa muncim de sarbatori? La toate aceste întrebari, aflam raspuns de la avocata Cristina Oglinda. Care zile de sarbatoare sunt declarate nelucratoare…

- Infractorii cibernetici folosesc software piratat pentru a infecta in secret computere, cu mine de criptomonede, se arata intr-o analiza a Kaspersky Lab. "Cercetatorii au identificat o metoda de frauda prin care o mina de criptomonede era distribuita si instalata in secret pe calculatoarele…

- Bradul este, prin excelența, un simbol al Craciunului. Pentru sarbatorirea lui Jul, o zeitate scandinava, popoarele nordice plantau un brad in fata caselor lor. In secolul al XVIII-lea, pomul de Craciun si-a facut intrarea si in biserici. Inainte ca traditia pomului de Craciun sa se raspandeasca in…

- Mai multe pachete suspecte care au determinat politia sa evacueze partial un targ de Craciun din orasul german Bonn, vineri seara, s-au dovedit a contine droguri, transmite dpa, citand un comunicat emis sambata de autoritati. Martori au informat politia ca au vazut un barbat, imbracat cu un hanorac…

- PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREAIUBITILOR CREDINCIOSI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI HAR, MILA SI PACE DE LA MANTUITORUL IISUS HRISTOS, IAR DE LA NOI PARINTESTI BINECUVANTARI Preacuviosi si Preacucernici Parinti, Iubiti frati si surori in Domnul, Cu fiecare an, de Craciun, ...

- Moftinu Mare: Expertii vor stabili modalitatea de stingere a incendiului Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. La Moftinu Mare continua sa arda sonda de gaze care a luat foc în noaptea de duminica spre luni. O echipa de specialisti straini…

- Problema animalelor lasate libere pe domeniul public din municipiul Moreni continua sa ii amuze și totodata sa ii revolte pe Post-ul Vaca „sfanta” de la Moreni a mancat decorul unei scene cu nașterea Domnului apare prima data in Gazeta Dambovitei .