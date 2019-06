Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Mamicilor Mai Tari Ca Google, impreuna cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timiș și Fabrica de Haz... The post Despre tineri și consumul de droguri appeared first on Renasterea banateana .

- Sugarka, fiica celebrei Kinga Sebestyen, a reușit sa slabeasca peste 60 de kilograme urmand programul mamei sale, Fat Burning. Tanara in varsta de 24 de ani ajunsese la greutatea de 120 de kilograme cand a decis ca este nevoie de o schimbare radicala in ceea ce privește stilul sau de viața. Astfel,…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a ținut sa comenteze și el pe seama decesului fostului creator de moda Razvan Ciobanu. Tariceanu a scris pe Facebook despre flagelul drogurilor și despre cum se lupta statul pentru combaterea fenomenului. "Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O…

- Florin Piersic a vrut sa-i spuna cateva cuvinte premierului Viorica Dancila, cu ocazia zilei onomastice, scrie capital.ro. Citeste si Dancila condamna atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka „Ii transmit salutari, toate cele bune. Sa mearga…

- Reduc riscul de cancer la colon Consumul de curmale te ajuta sa ai o digestie buna si, totodata, asigura functionarea optima a intestinului, impiedicand inmultirea bacteriilor daunatoare. Mai multe studii au demonstrat faptul ca cei care consuma frecvent curmale prezinta un risc minor de imbolnavire…

- Consumul de lamaie ajuta in tratamentul infecțiilor gatului, indigestiei, constipației, problemelor dentare, febrei, hemoragiilor interne, reumatismului, arsurilor, excesului de greutate, problemelor parului, tulburarilor respiratorii, holerei și hipertensiunii arteriale. Studiile efectuate de specialiștii…

- Astazi este Ziua Internaționala a vitaminei C. Vitamina C este un nutrient esențial vieții, solubil in apa, implicat in producția de glucocorticosteroizi și de anumiți neurotransmițatori (substanțe care permit transmisia influxului nervos), in metabolismul glucozei, al colagenului, al acidului folic…

- Marian Dima Astazi, de la orele 13,00, la Sala „Olimpia” va avea loc a doua editie a galei demonstrative de fotbal rezervat fostel glorii, trecute acum la… old-boys – „Turneul Lupilor”! Gandit, acum un an, ca un eveniment dedicat lui Daniel Chirita, turneul s-a dovedit un succes, editia de anul acesta…