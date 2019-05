Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul și CSU Craiova se infrunta joi in returul semifinalei Cupei Romaniei. Partida e programata la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 1 și Look Sport. Viitorul s-a impus in tur cu 2-1. In cealalta semifinala se infrunta Astra și CFR Cluj. Giurgiuvenii au caștigat…

- CFR Cluj și FCSB se infrunta astazi, de la 21:00. Istvan Kovacs, arbitrul infruntarii din aceasta seara, a acordat chiar astazi un interviu pentru FRF, in contextul in care „centralul" din Carei a aflat ieri ca va oficia partide la Europeanul de tineret din 2019. CFR Cluj - FCSB e liveTEXT AICI și…

- CFR - FCSB e un derby care are practic titlul pe masa, insa jucatorii celor doua echipe nu vor juca pe vreo prima speciala. Primul care a anunțat ca nu ofera nimic financiar pentru un succes in Gruia a fost Gigi Becali. CFR Cluj - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, trebuie sa dea cu subsemnatul la Comisia de Disciplina a FRF pentru ca a protestat pe toata durata meciului caștigat cu CSU Craiova, scor 3-2, de pe Arena Naționala, dar și pentru declarațiile facute in ultima perioada. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica…

- Dan Petrescu a luat in lotul pentru derby-ul cu Craiova tot ce avea mai, dupa experimentul din manșa tur a Cupei, cu Astra, cand a folosit rezervele, iar clujenii au pierdut in Gruia cu 3-1. Cu doua excepții, Țucudean și Culio. Meciul dintre Craiova și CFR e azi de la 20:30, pe TV Telekom Sport, TV…

- CSU Craiova iși joaca azi ultima șansa de a mai ramane in lupta pentru titlu. Oltenii intalnesc pe teren propriu CFR Cluj, liderul din Liga 1 și totodata singura echipa care a caștigat toate meciurile din play-off. Partida dintre cele doua incepe la ora 20:30 și poate fi urmarita in direct la TV Digi…

- CSU CRAIOVA - CFR CLUJ // Gica Popescu spune ce trebuie sa faca oltenii ca sa mai spere la caștigarea campionatului. Meciul e azi de la 20:30, pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro Oltenii iși joaca diseara o șansa uriașa pentru a ramane in cursa pentru titlu. ...

- CUPA ROMANIEI SFERTURI DE FINALA. Iata programul complet al jocurilor, precum si posturile TV care le televizeaza: Marti, 26 februarie 20:00 Hermannstadt - Viitorul (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus/Sport) Miercuri, 27 februarie 17:00 Dunarea Calarasi - Astra Giurgiu…