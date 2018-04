Stiri pe aceeasi tema

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) anunța ca a finalizat reparația conductei de apa care alimenteaza orașul. Lucrarile au fost finalizate azi-dimineața in jurul orei 1.00, iar de la ora 2.00 au și inceput manevrele de umplere a conductei. “In urma evoluției lucrarilor de remediere a avariei, va…

- A fost semnat contractul de reabilitare termica a spitalului buhușean. Lucrarile vor viza: izolațiile la pardoseala (subsol) și terasa; anveloparea imobilului; schimbarea tamplariei, a instalației termice (inclusiv a centralei termice) și a instalației electrice. Vor fi montate și panouri fotovoltaice,…

- O noua avarie produsa, azidimineața, pe aducțiunea Valea Uzului a lasat din nou municipiului Bacau fara apa potabila. De aceasta data, avaria din rețeaua de alimentare cu apa a orașului nu se datoreaza vechimii instalațiilor. O alunecare de teren inregistrata in comuna Ardeoani in urma topirii zapezii…

- Ca urmare a unei avarii aparute pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, in zona comunei Ardeoani, in noaptea de 01.04.2018, s-a trecut la restricționarea furnizarii apei in vederea asigurarii stocurilor minimale, anunța Compania de Apa Bacau. Pentru ziua de duminica, 1 aprilie, furnizarea apei…

- Trei avarii seaca astazi robineții mai multor bacauani, in trei zone diferite. Una dintre sistarile la apa a fost anunțata pentru zona Orizont, mai exact pe strada Castanilor, nr. 7, unde a cedat o conducta de apa rece. Pentru a se putea interveni in rețea, apa va fi sistata temporar preț de șase ore.…

- Copilaria este cea mai frumoasa parte a vieții. Este perioada in care nasc visele și idealurile. Tot in aceasta vreme, o parte dintre copii incearca sa-și croiasca un drum, de cele mai multe ori construit pe un hobby oarecare. Unii canta, picteaza, iar alții fac sport. Astfel, copiii deprind anumite…

- Peste 4,3 miliarde de țigarete au fost vandute in 2017 pe piața neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din țigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la rețelele de contrabanda. Eforturile…

- De fapt, lucrurile stau cam așa: PSD, cel care cere revocarea șefei DNA nu dorește cu adevarat ca Laura Codruța Kovesi sa plece iar președintele Klaus Iohannis, cel care a facut zid cu piepitul gol in fața atacurilor la adresa ei, ar matrași-o in secunda doi, dar nu poate. Pentru ca in politica, nimic…

- Periodic, municipiul Bacau ramane fara apa cateva zile din cauza ca țeava care aduce apa in oraș se sparge. In general, avaria se produce pe porțiunea de conducta construita la inceputul anilor ’90, intre Bacau și Stejaru. Istoria unei aducțiuni Bacaul suferea de lipsa apei potabile inca de dinainte…

La ora 1.00 azi-dimineața, apa a ajuns in stația de tratare Barați. La ora 3.00, stația a fost pusa in funcțiune, livrandu-se apa din stație la o capacitate de 700 mc pe ora (fața de 1.460 mc/h cat e normal), ceea ce inseamna circa 50 la suta din capacitate pe aducțiune. Se estimeaza ca pana

- Reprezentanții Companiei Regionale de Apa Bacau au anunțat la ora 16.30 ca s-au incheiat lucrarile de inlocuire a conductei de apa sparta pe aducțiunea Valea Uzului, in zona Primariei Margineni. Tubul avariat a fost inlocuit, iar incepand cu ora 17.00 se va trece la umplerea conductei de aducțiune.…

- Polițiștii Sectiei 2 Politie au depistat in flagrant un tanar de 20 de ani, din Bacau, in timp ce provoca distrugeri unui autoturism parcat pe strada Venus din localitate. In urma investigațiilor desfașurate de polițiști s-a stabilit ca tanarul, pe fondul unor discutii in contradictoriu cu fosta concubina,…

- La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii a III-a. Nu cu prima, ci cu a doua etapa a returului. Condițiile meteo vitrege au „inghețat” startul sezonului de primavara, iar FRF a decis ca eșalonul al treilea sa debuteze cu etapa a 17-a, runda a 16-a, programata inițial pe 3 martie, fiind…

- In aceasta dimineata, pe DN 11, in afara localitatii Magura, un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe directia Onesti – Bacau, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune…

- Avertizarea meteorologica COD PORTOCALIU DE FRIG, emisa de catre Administrația Naționala de Meteorologie si pentru judetul Bacau, se prelungeste. Astfel, pana pe data de 2 martie, ora 20.00, valul de frig va fi in intensificare, gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice…

- Invingatoare luni, cu 3-0 (23, 18, 9) pe terenul lui Dinamo, Știința Bacau pregatește primul meci din turneul 1-6: sambata, acasa, cu CSM Targoviște Punct și de la capat. Sau, mai exact, puncte; trei la numar. Luni seara, Știința Bacau a tras cortina peste sezonul regulat, invingand cu 3-0 la București,…

Nu stiu cati bacauani pot spune cu mana pe inima ca il cunosc pe cel care a ales sa ni se destainuie. Cu siguranta, insa, o lume intreaga il stie. Radioamatori de pe tot mapamondul il recunosc sub indicativul YO8AXP. Si asta nu de azi, de ieri, ci de aproape o jumatate de secol. O

- Cum poate fi IUBIREA mai frumos și mai adevarat sarbatorita decat cu entuziasmul și frenezia tinereții? Intr-o atmosfera incarcata de frumusețe, veselie și iubire, in Amfiteatrul Colegiului Național ”Ferdinand I”, decorat cu baloane multicolore, adolescenți frumoși purtand cu drag iile noastre romanești…

- De cand? Dintotdeauna! Sensul moral a fost si ramane precumpanitor: dragostea este una dintre cele trei virtuti teologice, pe langa credinta si nadejde. Strict calendaristic, s-a considerat ca ziua de 1 sau cea de 3 martie este, la romani, capul de primavara, cand se crede ca se logodesc pasarile cerului,…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Ministerul Educației a publicat capitolele din care elevii vor susține simularea naționala, atat pentru Evaluarea Naționala, cat și pentru Bacalaureat. Aceste testari se dau la clasa, in fiecare școala, liceu sau colegiu unde se vor organiza aceste examene. Simularile se desfașoara pentru familiarizarea…

- Deși nu sunt vizibili, investitorii straini vin și investesc in Bacau. E limpede ca nu sunt in numar la fel de mare ca in urma cu 15-20 de ani, cand practic nerezidenții se intreceau sa-și bage banii in afaceri pe la noi. Pe-atunci, erau atrași mai ales de facilitațile de tot felul acordate de statul…

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00.

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- Tot spun de vreo doi ani ca la noi anticorupția este un meci de box in care se lupta doua gaști ahtiate dupa ciolan, niciuna dintre parți nefiind mai breaza decat alta. Multa vreme aceasta batalie s-a dat in subterane, departe de ochii neinițiaților. La un moment dat, echilibrul de putere s-a rupt și…

- Incepand cu ora 11.00, județul Bacau a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zapada. Situația a fost și este, in continuare, permanent monitorizata de catre prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- In ședința extraordinara de joi, 15 februarie, se va pune, din nou la vot, problema darii in administrare catre Societatea de Servicii Publice (SSP) a unor porțiuni din domeniul public al orașului, pentru ca firma primariei sa poata asigura mentenanța. Pana acum, proiectul a fost blocat din cauza Opoziției…

– ramasa vaduva din anul 2015, Maricica Fichitiu, din Barați, vrea sa cumpere casa in care sta cu chirie – nu iși dorește mila nimanui, ci doar o locuința in care sa iși creasca decent, in liniște, copiii Redactorii Deșteptarii i-au trecut pargul pentru a afla povestea ei, insa, in schimb, au primit

- Din decembrie 1989, pana in februarie 2018, Romania a avut 25 de ministri la conducerea Ministerului Invatamantului. Unii abia au rostit juramantul si au fost schimbati, insa, de la prima declaratie publica, fiecare si-a propus sa vina cu noutati, sa organizeze invatamantul pe noi baze, in esenta, afirmau,…

- Știu ca e banal sa spui la dispariția unui om care a insemnat ceva important pentru tine: imi va lipsi mult. Și totuși acestea sunt cuvintele care-mi vin in minte acum, dupa dispariția lui Neagu Djuvara. Pe care de abia așteptam sa-l ascult in unele dimineți, cand era invitatul matinalului de la Radio…

- S-a redeschis circulatiei pasajul subteran Ștefan Gușe. Lucrarile tehnice la pasajul subteran s-au finalizat inainte de termenul estimat, astfel incat in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 februarie, nu va mai fi inchis circulatiei. „Se circula prin pasajul subteran in aceasta noapte. Ne-am mobilizat…

Acoperișul unei case din cartierul Șerbanești a luat foc, azi-noapte, in jurul orei 2.00. Patru mașini de pompieri au intervenit pentru lichidarea incendiului. Acesta a fost stins in jurul orei 3 dimineața. Focul a distrus circa 150 mp de acoperis și bunuri din interiorul imobilului. FOTO: ISU Bacau

- Peste o mie de bacauani au reclamat, anul trecut, la Avocatul Poporului, incalcari ale drepturilor de catre autoritati sau institutii publice. Cei mai multi au mers in audienta, iar cateva sute de sesizari au fost transmise in scris sau telefonic. 8 anchete (5 in Bacau si 3 in Neamt) deschise de Avocatul…

- Rareș și Ștefan, copiii celui mai galonat cuplu de campioni din badmintonul romanesc, au ales sportul rege in locul celui practicat de parinții lor Ultimul pe lista Așchia nu sare departe de trunchi. Intr-adevar, nu sare. Dar uneori, capata forme diferite. Un dublu exemplu il gasim in familia Milon.…

- Miercuri, 07.02.2018, intre orele 10:00-11:00, se va desfasura in Bacau exercitiul lunar de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila. Scopul acestui exercitiu il constituie obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate si gradul de acoperire…

- In prima lectura luata din cartea lui Iob, ni se vorbește de un om care traia in tara Ut. Unde este aceasta tara Ut? Nimeni nu stie. Nu e nicaieri, fiindca e pretutindeni. Cand a trait Iob? Niciodata, fiindca traieste intotdeauna. Iob este omul care traieste in afara timpului si in afara spatiului geografic,…

- Tragedia s-a petrecut marti dimineata, inainte de ora 7.00, pe DN 11, in localitatea Helegiu. Un barbat de 31 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea o autoutilitara, pe directia Onesti – Bacau, a accidentat cu partea lateral dreapta o minora de 15 ani, din localitate, care se deplasa pe marginea…

- Aleșii județului au aprobat, in ședința de ieri, incheierea contractului de delegare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri, precum și concesionarea instalațiilor achiziționate prin proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide” catre operator. E vorba despre Asocierea Eco…

- Periodic, romanii se scandalizeaza pe cate un subiect pe care l-au ignorat, cu buna știința, ani de zile. Dar, din cand in cand, cu ajutorul rețelelor sociale, crește indignarea in sufletele concetațenilor noștri care descopera apa calda (sau lipsa ei), saracia, creșterea prețurilor sau, ultima pe lista,…

- Intrebare de la un cititor la cateva minute dupa finala Australian Open, pierduta de Simona Halep cu 6-7(2), 6-3, 4-6 in fața danezei Caroline Wozniacki. Așadar: „De ce nu poate Halep sa caștige și ea un turneu de Grand Slam?”. Tema e la ordinea zilei. Numai ca abordarea este greșita. OK, Halep a jucat…

- Au trecut peste doua decenii de la inchiderea vechiului cinematograf „23 August” din Moinești, care era o ruina. Primaria Moinești a renovat cladirea, a modernizat-o, apoi a dotat-o cu instalații și mobilier. Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean, care a finanțat 90 la suta…

- La un an dupa ce Tribunalul Penal Internațional (TPI)recunoștea, cu jumatate de gura, ca fostul președinte iugoslav nu a fost gasit vinovat de crime de razboi, Slobodan Miloșevici este exonerat, din nou. In 2016, o nota de subsol din dosarul lui Radovan Karadjici spunea: „Curtea constata ca nu exista…

- Politistii din Moinesti au identificat un barbat de 36 de ani, din comuna Ardeoani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizati de catre un barbat de 54 de ani, din Moinesti, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sustras bunuri…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Politiei Onesti au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Stefan cel Mare, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Adjudului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,03 mg/l…

- – sunt așteptate echipe de la Iași, Tg. Mureș și București, care vor prelua aceste organe, pentru a fi transplantate Revenim cu alte informații legate de prelevarea de organe de la spitalul din Moinești. Dupa o prima evaluare, este cert ca se vor preleva rinichii, ficatul și inima de la un pacient aflat…

- antreprenorii locali care și-au prezentat opinia la reuniunea „Invest in Romania” organizata de Patronatul Județean al IMM-urilor cred ca este un moment propice investițiilor Județul Bacau are potențial pentru reluarea dezvoltarii economice care il caracteriza cu circa 27 de ani in urma – au spus reprezentanții…

- Aflu de la prietenul meu de cotidiana suferința marturisitoare, Florentin Radu, ca, in plin secol XXI, locuitorii satelor incep sa venereze soluțiile de Ev Mediu, pentru a-și asigura minima protecție calorica. Romanticele turte de balega, ciocalaii și cocenii au ajuns vedete ale intreținerii focului…

- Conducerea Asociatiei “Salvati Batranii Saucesti” da asigurari beneficiarilor caminului si familiilor acestora ca a obtinut toate avizele si autorizatiile necesare si ca functioneaza legal. In 2016, Asociatia “Salvati Batranii Saucesti”, cu sediul in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 25, a fost sanctionata…

- O avarie produsa in curtea Thermoenergy a lasat cateva zone fara apa calda și caldura. Joi dimineața, mai mulți consumatori din sistemul centralizat de furnizare a agentului termic ne-au semnalat lipsa apei calde și a caldurii. Narcisa Antoneac, purtator de cuvant la Thermoenergy Group SA a declarat…