De ce dispare clasa de mijloc In intreaga lume, clasa de mijloc e pe cale de disparitie, cu fiecare noua generatie, o pondere mai mica a populatiei se regaseste castigand venituri medii. Concluzia a fost trasa de OCDE intr-un nou raport. OCDE defineste clasa de mijloc ca persoane care castiga intre 75% si 200% din venitul mediu national, datele raportului provenind […] De ce dispare clasa de mijloc is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasa de mijloc din tarile dezvoltate se contracta, in conditiile in care cresterea salariilor nu tine pasul cu marirea costurilor pentru locuinte, educatie si asistenta medicala, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Reactionand pe marginea declaratiilor facute de catre liderul de la Cotroceni, in aceasta dupa-amiaza, cu privire la cele doua teme pe care le vrea abordate la referendumul din 26 mai, al doilea om in stat considera ca presedintele ar vrea sa foloseasca aceasta consultare populara ca un “instrument…

- Din cei 2.153 de elevi de clasa a XII-a prezenți la toate probele, doar 903 au avut media notelor peste sau egala cu șase, lucru ce le-ar asigura promovarea Examenului de bacalaureat național. Astfel, procentul de promovabilitate la clasa a XII-a este de doar 41,49%, cu peste zece procente mai puțin…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a prezentat vineri o serie de propuneri pentru reorganizarea sistemului de educatie. Conform propunerii The post Modificari pentru invatamantul primar si gimnazial: Clasa pregatitoare dispare. Profesori specializati pe discipline din clasa a VI-a…

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose, critica Guvernul pentru atentie pe care o da diverselor masuri in domeniul justitiei, in dauna altor domenii. Piperea propune adoptarea unor masuri care sa tina ratele romanilor sub control.Citește și: ATENȚIE…

- In perioada 18 21 martie 2019, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2018 2019, informeaza ISJ Constanta Probele se deruleaza in 59 de unitati de invatamant din judetul Constanta 27 sunt in municipiu , cu participarea unui numar de 9753 de candidati, dupa cum…

- Ministerul Educatiei pregateste schimbari pentru elevi! Cei de la clasa pregatitoare si clasa I nu vor mai avea sport in orar, iar cei de la clasa a doua vor ramane doar cu o ora pe saptamana, in loc de doua. Profesorii si parintii nu sunt de acord cu modificarile, mai ales ca Romania se afla […] The…

- Proiectul de buget facut public recent de Ministerul Finantelor nu a scapat ochiului critic al liderului principalului partid de Opozitie, PNL. Concret, dupa ce s-a uitat pe cifrele trecute in proiect, Ludovic Orban considera ca e vorba despre “un buget science fiction, pentru ca se bazeaza pe niste…