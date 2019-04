De ce dau firmele faliment în România. Vezi motivele Statistica falimentelor in Romania nu este una prea buna. In 2018 numarul firmelor și PFA-urilor care au dat faliment a crescut in ultimele 4 luni ale anului cu 17,38% fața de aceeași periada a anului 2017. Raportul dintre firmele intrate in insolvența și de cele active este de 2,4%, adica aproape dublu fața de media din Europa Centrala și de Est. Vezi care sunt motivele principale ale falimentelor in Romania, pe DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

