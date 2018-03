Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- ​Salonul International Auto Bucuresti - SIAB - a revenit dupa 11 ani de absenta si standurile arata bine, mai ales ca este organizat in doua hale noi de la Romexpo. Sunt cateva premiere europene, exxista si o masina pe hidrogen si sunt expuse si masini electrice. Lipsesc o serie de marci importante;…

- Romania's new automotive sales over January - February this year were 19.4 percent up from the same period of 2017, to 20,566 units; cars account for 16,500 units of total deliveries, shows data released on Thursday by the Association of Automotive Manufacturers and Importers (APIA). Dacia tops…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012 si adresat Guvernului Romaniei, caruia i-a s-a transmis o lista lunga de cerințe in legatura cu MCV (n.r. - mecanism de monitorizare…

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Ungaria a fost una dintre tarile care au importat masini fabricate la Uzina de Autoturisme Pitesti, pe vremea lui Ceausescu. Dupa schimbarea de regim, cei din tara vecina au revandut Daciile romanilor.

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot a dat deja startul vanzarilor pentru noul 508 prin intermediul ediției speciale de lansare First Edition. Urmand a fi produs in doar 1.000 de exemplare, noul Peugeot 508 First Edition este disponibil pentru precomanda in 12 țari din Europa (din pacate Romania nu se afla…

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Dacia, Renault, Nissan alaturi de Mercedes-Benz si smart, dar si Peugeot, Citroen si DS, marci ce ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala, vor lipsi de la prima editie ...

- Programul National Limes (2015-2019) a fost instituit de Ministerul Culturii si are în vedere elaborarea documentatiei de specialitate privind monumentele care compun granita romana a provinciei Dacia, acestea constituind cel mai amplu monument unitar de patrimoniu din România, respectiv…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de la Doha, dupa ce a ajuns in semifinala, din cauza unei accidentari pe care a suferit-o la Australian Open. Efortul incredibil depus la Melbourne, combinat cu problema de la glezna, au determinat-o pe sportiva din Romania sa ia decizia de a se menaja.Ajunsa…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- In lumea spectacolului, a fost și este identificat de generații de artiști drept ”Tati”. Stoian Anghel nu a dobandit porecla intamplator, a primit-o din partea breslei artistice, ca o recunoaștere pentru grija, discreția și respectul fața de toți cei care au urcat pe scene in spectacolele sale. Tati…

- Numarul autoturismelor second-hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, potrivit Directiiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Dacia testeaza pe soselele din Romania un model care s-a dovedit un imens succes pe piata din America de Sud. Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sud-americana, fiind popular mai ales in Uruguay, Brazilia si Argentina. Autoturismul double cab pick-up construit la Sao…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Simona cade pe locul 2 WTA. Halep a luptat intr-un picior, dupa ce a adunat toate problemele: coapsa, glenza si respiratia Momente ingrijoratoare la Australian Open! Simona Halep a cerut interventia medicului si a fizioterapeutului in al doilea set al finalei cu Caroline Wozniacki, dupa ce a acuzat…

- Care sunt solicitarile ALDE pentru viitorul program de guvernare Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat surse din partid. "Vrem…

- Parcul auto din Timis a primit, in luna decembrie, un numar de 2.219 autoturisme second-hand inmatriculate pentru prima data in Romania. De asemenea, sunt 218 masini noi care au fost achizitionate de clienti de la dealerii autorizati. Datele sunt furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice, in unele dintre acestea fiind posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI). Potrivit ANCOM,…

- in valoare de circa 35.000 lei EURONAUTICA INTERNATIONAL, importatorul și distribuitorul oficial in Romania și Republica Moldova al produselor BRP (Bombardier Recreational Products) de peste 10 ani, sprijina activitatea de salvare montana a Serviciului Salvamont Brașov in perioada sporturilor de iarna…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Milițianul, Dacia 1300, portretul lui Ceaușescu și alte citate ale epocii comuniste, in trailerul oficial al poveștii celui mai mare spargator de banci roman fugit in Ungaria, „Banditul Whisky”. In regia lui Nimrod Antal (Predators), producția are premiera in Romania pe 26 ianuarie Astazi au fost lansate…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Duster a adus cele mai multe noutati in gama Dacia, atat in 2010 cand a fost lansata prima generatie cat si acum, cu cea de-a doua. Daca la finalul anului trecut cand a fost prezentata, s-a insistat pe faptul ca noul model dispune in premiera de senzori pentru prezenta altor automobile in unghiul…

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Tinerii romani cu cele mai bune rezultate pe plan academic si extracurricular de la universitati de renume din tara si din strainatate vor fi premiati astazi, 4 ianuarie 2018, in cadrul Galei Studentilor Romani din Strainatate. Evenimentul va debuta la ora 18:00, la Palatul Parlamentului, Sala C.A.…

- Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba aparute in Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut furori la cea mai scumpa petrecere din Romania organizata in noaptea dintre ani in Poiana Brașov. Ministrul a dansat intreaga noapte alaturi de vedete si cei mai bogați romani care au ales sa intampine trecerea dintre ani in Romania.Gazdele i-au…