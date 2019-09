Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,025 miliarde de euro, in primele sapte luni din 2019, in crestere cu circa 24% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 4,859 miliarde...

- Deficitul comercial al Romaniei a a ajuns la 7,69 miliarde de euro in primele șase luni, in creștere cu 21,8% fața de același interval din 2018, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In primele 6 luni, exporturile Romaniei au insumat 34,8 miliarde de euro, iar…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 3,4 miliarde euro, în primele cinci luni din acest an, în creștere cu 32,6% comparativ cu perioada similara din 2018, se arata într-un comunicat de presa al Bancii Naționale a României (BNR)."În…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro in perioada ianuarie-mai, cu 32,6% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni.