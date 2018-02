De ce avem nevoie de vitamine în funcție de sex In nutriție, ca și in medicina, se vorbește din ce in ce mai mult de personalizare, spune dr Corina Zugravu, medic specialist in nutriție. Un prim pas spre o reprezinta utilizarea suplimentelor nutritive in funcție de nevoile fiziologice diferite ale barbaților și femeilor. Deci da, avem nevoie de vitamine in funcție de sex. Iata de ce! Ești curios ce necesar de minerale și vitamine recomanda Ministerul Sanatații? Daca vei accesa o baza de date cu recomandari oficiale, cum sunt cele ale ale Institutului de Sanatate american (NIH), vei vedea ca exista unele substanțe pentru care recomandarile difera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Excesul de vitamine este un adevarat pericol pentru sanatate. Doar pentru ca vezi multe reclame cu suplimente alimentare pe baza de vitamine si minerale, nu inseamna ca tu ai nevoie neaparat de pastile cu pumnul, in fiecare dimineata.Pentru ca vrei sa fii sanatos si sa nu ai carente, trebuie…

- Prunele uscate au un gust dulce și sunt bogate în nutrienți. Ca și alte fructe uscate, acestea pot fi gasite pe toata perioada anului. Conțin: vitamina A, C și grupul B, fibre, potasiu, cupru, calciu, magneziu, seleniu, fier și puține calorii.

- Cu ingrediente puține, pline de gust și vitamine, Jamie Oliver ne propune sa ne delectam cu o salata de morcovi cu cereale, asezonata cu un delicios dressing din menta cu rodie,pentru porția de sanatate zilnica.

- In top cinci al celor mai mari cresteri de preturi la alimente in 2017 au fost ouale, care s-a scumpit cu 43%, untul cu 23%, fructele proaspete cu 11%, carnea de porc cu 6% si carnea de vaca, al carei pret a crescut cu 5%, arata datele Institutului de Statistica. In total, preturile la alimente au crescut…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Un reprezentant al Confederației Meridian a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor, in contextul schimbarilor legislative. Sindicaliștii din Sanatate au avut, luni, o prima intalnire cu noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea,…

- In urma parteneriatului dintre administrația locala din Șelimbar, prin Serviciul Public de Asistența Sociala, Autoritate tutelara și Stare Civila și Ministerul Sanatații, aproape 1500 de locuitori ai comunei au beneficiat de instruiri cu privire la planificarea familiala, un stil de viața sanatos, activitați…

- Aceasta a declarat ca ministerul condus de Sorina Pintea trebuie sa elaboreze un regulament de sporuri, astfel incat veniturile salariaților din Sanatate sa creasca de la 1 martie. Printre categoriile de salariați care s-au declarat nemuțumiți de efectele Legi Salarizarii și ale așa-zisei „revoluții…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Totodata, este singurul aliment de natura vegetala in care se gaseste vitamina B12 din belsug, dar si minerale, precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Aceste oligoelementele incetinesc procesul de imbatranire, protejeaza sistemul nervos si impiedica pierderile de memorie. „Sarurile…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

- Conținutul bogat in vitamina C și nivelul ridicat de antioxidanți din sfecla roșie contribuie la intarirea sistemului imunitar, prevenind instalarea virozelor și a starii de gripa in sezonul rece. Sfecla roșie poate fi integrata in dieta alimentara sub diverse forme (cruda, fiarta, coapta sau suc),…

- Guvernul a numit miercuri, 31 ianuarie, trei noi secretari de stat. Aliona Serbulenco trece din functia de viceministru in cea de secretar de stat pe domeniul sanatatii la Ministerul Sanatatii, Muncii si Proiectiei Sociale.

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Valer Zetea le multumeste colegilor de partid pentru nominalizarea Sorinei Pintea la Ministerul Sanatatii. Intr-o postare facuta pe pagina persoanla de Facebook acesta evidentiaza calitatile managerului si este convins ca acestea vor reusi sa convinga la audierile din…

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Ardeiul gras este bogat in antioxidanti, iar acestia neutralizeaza efectele radicalilor liberi asupra organismului, care dauneaza celulelor. Contine 92 apa, iar restul compozitiei este dat de carbohidrati, proteine si grasimi. Un ardei gras contine 169 din doza zilnica de vitamina C, vitamina B6, potasiu,…

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a mers luni, la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Totodata, vicepresedintele Comisiei de Sanatate a…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Horoscopul sanatații pentru 2018. Ce rezerva astrele anul viitor in functie de zodia ta. Anul nou se apropie si cu totii speram sa fie mai bun decat cel care a trecut. Astrologii au pregatit o serie de previziuni si atentionari pentru toate zodiile la capitolul sanatate. Horoscop 2018 – sanatate BERBEC…

- Fiecare zodie guverneaza o anumita parte a corpului, acesta fiind și motivul pentru care unele persoane au o predispozitie mai mare in a dezvolta anumite boli, iar altele nu. Pentru ca este sezonul rece, iar vitaminele și mineralele sunt esențiale in menținerea sanatații, iți propunem sa afli care sunt…

- Sistemul digestiv este nevoit sa faca fața multor provocari pe perioada sarbatorilor de iarna, atunci cand cantitatea de alimente consumata pe parcursul unei singure mese poate fi considerabil mai mare. Cheia echilibrului intre includerea in regimul alimentar a preparatelor tradiționale și prevenirea…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Ministerul Sanatații și Ministerul Apararii Naționale au semnat, azi, mandatul de predare-primire al Institutului Cantacuzino,cei doi miniștri precizând ca în aproximativ doi ani va începe și producția de vaccin antigripal, iar personalul civil va ramâne inclus în noua…

- Obligația de plata a taxei clawback pentru deținatorii autorizațiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana poate fi suspendata pentru o perioada de pana la 2 ani, incepand din 1 ianuarie 2018. Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, suspendarea acestei…

- Blatul amendamentelor. Un deputat de Cluj demasca simulacrul de democratie din Parlament Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a aratat ca exista un "blat ordinar" intre Ministerul Sanatatii si parlamentarii puterii sa nu treaca niciun amendament, iar asa zisa dezbatere din parlament este doar de…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- Ministerul Sanatatii anunta ca Florian Bodog a participat, vineri, la Reuniunea Consiliului ministrilor UE pentru Sanatate, precizand ca reprezentantii din domeniu ai altor state UE sustin pozitia Romaniei referitoare la problema exportului paralel de medicamente.

- Intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook, Vlad Voiculescu aminteste despre cazul femeii care a murit la Alba Iulia din cauza lipsei imunoglubulinei si despre reactia Guvernului, respectiv a Ministerului Sanatatii. "Marti, premierul Tudose convoca sefii autoritatilor din sanatate si producatorii…

- Uleiul de masline trebuie sa înlocuiasca uleiul de bucatarie, pentru ca este mult mai sanatos. 100 g de ulei de masline conține:acizi grași mono-nesaturați: 73 gacizi grași poli-nesaturați: 10,5 gacizi grași saturați: 13,8 gacizi…

- Ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog, s a intalnit astazi cu reprezentantii producatorilor de medicamente din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si din Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, informeaza Ministerul Sanatatii. La intalnire au mai…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca joi, 7 decembrie, s-a semnat cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) un contract de finanțare de 9 milioane lei pentru Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou”. Banii, a spus Flutur, vin prin CAS, de la Ministerul Sanatații, in urma solicitarilor…

- Astazi a avut loc la Guvern o intalnire a primului ministru, Mihai Tudose, si a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu producatorii și distribuitorii de imunoglobulina. La aceasta intalnire au mai participat șeful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu Mihai, secretarul de stat in Ministerul…

- Guvernul bulgar a anuntat marti lansarea unui audit aprofundat al tuturor spitalelor publice in contextul informatiilor privind practici generalizate de coruptie care compromit eficacitatea sistemului de sanatate, in detrimentul statului si al pacientilor, relateaza AFP si BTA. Investigatiile vor…

- Primul ministru Mihai Tudose a semnat pe 22 noiembrie decizia de numire in functia de subsecretar de stat la Ministerul Sanatatii a lui Lucian Ionita. Fost vicepresedinte al Tineretului National Liberal din judetul Giurgiu, Ionita a trecut apoi la PSD, alaturi de socrul sau, controversatul primar din…

- Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3 % din…

- Pentru 29 de instituții publice, agenții și autoritați se vor majora sumele alocate de la bugetul de stat, iar alte șase vor pierde bani din bugetul alocat pentru anul 2018. Astfel, Ministerul Apararii Naționale va avea un buget de 18,164 miliarde de lei (majorare cu 11,3% fața de 2017), pentru…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei…