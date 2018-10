De ce au unii câini husky ochi albaștri? Cercetătorii au o explicație neașteptată Considerați printre cei mai frumoși câini din lume, unii câței din rasa husky siberian au ochii de un albastru intens.

În primul studiu de acest fel realizat pe câini, cercetatorii au reușit sa afle de ce multe exemplare din aceasta rasa au ochi albaștri. Analizând informațiile genetice de la 6.000 de câini din rasa husky siberian, oamenii de știința au identificat mutația care a dus la aceasta culoare extrem de intensa și de frumoasa.



Mai exact, este vorba de duplicarea unei gene, la nivelul cromozomului 18. Duplicarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

