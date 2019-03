Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, ediția de duminica seara, Asia Express a inceput cu vești proaste. Asia Express te solicita la maximum, iar pentru unii concurenți drumul pe care trebuie sa-l strabata pana la destinația finala devine, de multe ori, imposibil. Jojo și Paul Ipate au parasit competiția din cauza problemelor…

- Asia Express te solicita la maximum, iar pentru unii concurenți drumul pe care trebuie sa-l strabata pana la destinația finala devine, de multe ori, imposibil. Dimineața, una dintre cele mai iubite echipe din concurs nu a fost prezenta la apel. Paul și Jojo au parasit Asia Express

- Exista prejudecata ca, in Romania, doar marile orașe sunt propice unei dezvoltari economice și sociale. Și de cate ori vorbim despre modul de administrare al orașelor se aduc in discuție doar cele cu peste 200.000 de locuitori. Adevarul este, insa, ...

- Caz șocant in Romania! Dupa 19 ani de casnicie, sotia l-ar fi parasit pentru soferul care le cara legumele la piata. Asta povesteste un gradinar care, dupa ce nevasta ar fi plecat de acasa cu copiii si cu agoniseala, plange si ii cere indurare sotiei.

- Pe 1 februarie s-au implinit 167 de ani de la nașterea celui „mai mare dramaturg roman”, dupa cum il numea George Calinescu pe Ion Luca Caragiale. Știai ca „nenea Iancu” a parasit Romania și a ales sa moara in Germania, la Berlin? A preferat strainatatea, tocmai el, care a surprins atat de bine in personajele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in cadrul conferintei comune cu secretarul general al NATO, la Palatul Cotroceni, ca, pentru prima data, Romania are oportunitatea de tip strategic de a aborda inzestrarea armatei pe termen mediu si lung. Despre blocarea achizitiei corvetelor, seful statului…

- In ultimul deceniu, toti jucatorii care au terminat pe primul loc in topul marcatorilor din Liga 1 au dezamagit la echipe mici si foarte mici de afara, dupa care au revenit in Liga 1 cu cota prabusita. Ioan Hora este ultimul intrat in aceasta „regula". FCSB l-a repatriat pe Ioan Hora. Este inca un episod…