- Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Sobolanului. Horoscop chinezesc Anul Sobolanului. Talismane Daca esti nascut in Anul Sobolanului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 2, 3 sau combinatiile dintre ele Culori norocoase: albastru, auriu, verde…

- Iata 3 lucruri pe care o femeie si le doreste atunci cand decide ca vrea o aventura: 1. Un angajament "part-time" Cand isi completeaza un profil pe net, cautand o aventura, femeile precizeaza in proportie de doua treimi ca vor "o relatie pe termen lung", cu angajament part-time. Barbatii, in schimb,…

- Martie s-a consacrat deja ca luna dedicata doamnelor (domnilor, ne pare rau, e realitatea), ceea ce ne-a starnit curiozitatea și ne-a determinat sa analizam ce preferințe și ce comportament au doamnele din portofoliul de clienti Gothaer, pentru ca le prețuim, le respectam și vrem sa le vedem mereu mulțumite!…

- Ca antreprenor am trait toate experiențele pe care aceasta alegere ți le aduce, de la provocari și eșecuri, la împliniri și reușite. Am crescut o companie de facility management services de la 1 la aproape 600 de angajați între 2003 și 2015 și am repornit, de 2 ani, pe același drum cu…

- Daca feministele din intreaga lume ar incerca sa gaseasca o lume ideala, in care societatea sa aiba la baza principii matriarhale, femeile sa se gospodareasca singure, dupa bunul plac, nimeni sa nu le iasa din cuvant, iar barbații sa fie puși la punct de bunici, mame, soții și fiice, atunci, cu siguranța, Insula…

- de Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si este foarte bine asa, pentru ca o femeie barbata este tot atatde dezagreabila ca si un ...

- Bianca Dragușanu este o femeie sigura pe ea care știe intotdeauna ce vrea. Faptul ca un barbat nu platește consumația unei femei, este un lucru pe care nu il accepta sub nici o circumstanța.

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala…

- Angajari in Armata 2018. Ministerul Apararii a deblocat 6.400 de posturi, iar in urmatoarea perioada vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si medici. Prin...

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Teo Trandafir a declarat, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si Mediafax, referitor la valori, dar si la profesie, ca: “Sentimentul care ma defineste si ma impinge inainte este disperarea. …care nu e neaparat un lucru de rau. E o presiune … care ma propulseaza si imi da putere”.

- Studiile vizeaza impactul diversitatii de gen in sistemul bancar si sunt conduse de Alin Andries, conferentiar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, si vizeaza industria bancara luand in calcul o suta de institutii din Europa Centrala si de Est, date dintr-o perioada totala de sapte…

- O femeie de afaceri din Statele Unite a cumparat o insula, in toamna lui 2017, pe care a transformat-o intr-o destinație de vacanța in care, atenție, au acces doar femeile. ,,Se pot intampla lucruri magice...”.

- In cadrul Centrului, femeile pot beneficia de investigații medicale gratuite pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului la san. Populația ținta a examinarilor mamare este reprezentata de femeile cu varsta cuprinsa intre 45 și 65 de ani, deoarece cel mai mare factor in dezvoltarea unui cancer…

- Doamnele și domnișoarele din Vulturu au fost rasfațate și in acest an de artiștii din comuna și de autoritați. Ansamblul Rapsodia Vultureana, Corul Ștefan Andronic, fanfara Vulturii Brass Band au oferit un spectacol pe cinste, in avans, tuturor femeilor prezente, duminica, la Caminul Cultural din localitate.…

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Desi mai sint citeva zile pina la 8 martie, multi au intrat deja in febra cautarii cadourilor. Barbatii se gindesc cum sa-si suprinda femeile dragi, iar magazinele abunda de oferte. Ca de obicei, cea mai mare aglomeratie se formeaza la tejghelele cu parfumuri si cosmetice. Cu oferte bune vin și magazinele…

- Ne aflam intr-un fel de „Saptamana Mare” a femeilor: știți, perioada aceea intre 1 și 8 martie, cand totul devine, brusc, despre noi. Suntem dintr-o data bombardate cu atenție, diverse obiecte legate cu șnuruleț alb-roșu, dulciuri și… mai ales, flori. Apoi – pauza. Domnii s-au achitat de „sarcina” și…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- Doamnele liberale au organizat evenimentul de informare, „Doneaza darul vieții” unde le-au avut ca invitate speciale și lectori pe doamna doctor, Laura Pacurariu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Arad, care a discutat despre importanța donarii sangelui, precum și pe doamna doctor Alexandra…

- Cu atatea lucruri de facut de dimineața pana seara, nu-i așa ca pare tot mai greu sa-ți faci timp pentru masa alaturi de cei la care ții? Ca e vorba de iubit, familie sau prieteni, ritualul construit in jurul mesei e unul foarte important. Și ar trebui sa va faceți timp pentru cel puțin o astfel de…

- Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul…

- Cristina Neagu, desemnata de trei ori cea mai buna handbalista a lumii (2010, 2015, 2016), a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a sosit momentul potrivit pentru a se implica in diverse proiecte de educatie prin sport alaturi de Sports Hub, cu scopul de a impartasi din experienta acumulata…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- Vedem tot timpul cupluri formare dintr-un barbat in varsta si o tinerica. Ne intrebam de ce si cum e posibil? Astfel de situatii sunt acum aproape normale, numai ca exista o explicatie cu privire la motivul pentru care barbatii trecuti de o anumita varsta au ochi numai pentru fete tinere.

- Barbatul LEU: Acești nativi au fost inzestrați cu darul de a ieși in evidența oriunde ar merge. Emana masculinitate și sunt mai mult decat siguri pe ei. Le place sa-și domine partenerele și toate femeile pun ochii pe ai atunci cand se afla intr-un loc public. In momentul in care acestor…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamina, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamina, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze. Cercetatorii…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- Casniciile fericite și sanatoase necesita mult efort din partea partenerilor. Pana la urma, toți suntem oameni și toți facem greșeli. Unele cupluri pot fi capabile sa fie fericite pana moartea ii desparte. Probabil te intrebi cum!

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamana, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamana, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze.

- Fashion Days a introdus din octombrie 2017 o noua opțiune de livrare a comenzilor pentru clienții sai, prin intermediul rețelei Poștei Romane. Astfel, clienții Fashion Days pot opta sa iși ridice coletele dintr-unul din cele peste 500 de Oficii Poștale din intreaga țara. Practic, pe langa opțiunea…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Micul dejun sa fie gata preparat, ordine in casa, gospodina desavarșita și cate altele mai are de pus la punct o soție. Vorbim chiar și despre soțiile care merg la birou, nu numai despre cele casnice. Cu tot acest timp aglomerat, daca ne gandim și la o familie cu copii, femeile ajung sa ii vada pe soții…

- Fostul inginer concediat de Google in luna august, care a starnit controverse in Silicon Valley dupa ce a scris un memorandum intern in care spunea ca exista cauze biologice pentru superioritatea barbatilor in domeniul tehnologiei, si-a dat in judecata fostul angajator luni, sustinand ca este o victima…

- BERBEC: Barbații berbec nu suporta femeile care sunt reci in dormitor. O femeie care nu este pasionala și nu se implica in așternuturi nu le trezește nici un fel de atenție acestor barbați. TAUR: Pentru acești barbați este foarte importanta atmosfera din dormitor in timpul amorului.…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Islanda a devenit, in mod oficial, prima țara din lume care a legalizat salariul egal dintre barbați și femei. Pe 1 ianuarie, parlamentul, compus din aproximativ 50% femei, a adoptat o lege care interzice diferența de salarizare dintre barbați și ...

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…