Cei 40 de palmieri cumparați de Primaria Timișoara, care au fost expuși in fiecare an pe bulevardul I. C. Bratianu, nu au reaparut, intrerupandu-se tradiția inaugurata de primarul Nicolae Robu. Andrei Dragila, directorul Horticultura SA, ne-a declarat ca arborii exotici nu vor mai fi scoși in acest an, pentru ca bulevardul aflat in centrul Timișoarei […] Articolul De ce au disparut palmierii primarului Robu din centrul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .