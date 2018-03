De ce ating polițiștii unul dintre farurile maşinii atunci când te trag pe dreapta Politistii au anumite actiuni de rutina atunci cand opresc un sofer. Una dintre acestea este atingerea unui far din spatele masinii. Obiceiul de atingere a farului are legatura cu trecutul politiei rutiere. Inainte de inventarea camerelor de supraveghere, politistii erau destul de inventivi. Unul dintre motive ar fi prevenirea unor infractiuni. Nu este un lucru neobisnuit ca soferii sa ascunda armele sau drogurile imediat ce acestia au fost opriti de catre politie. Atingand lampile din spate, agentii aveau avantajul de a surprinde infractorii inainte ca acestia sa apuce… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

