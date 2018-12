Stiri pe aceeasi tema

- Sora lui Valentin, romanul gasit spanzurat in Anglia dupa ce a pierdut autocarul, spune ca soferii cu care acesta trebuia sa se intoarca acasa, au mintit. https://evz.ro/valentin-roman-gasit-spanzurat-londra.html

- Familia si prietenii lui Catalin Manolescu sunt in stare de șoc, dupa moartea tanarului de 24 de ani, din Rovinari. Acesta și-a pierdut viața, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost spulberat intr-un accident, pe un drum din Anglia. Acesta era pasager in mașina condusa de un prieten…

- Sunt primele teorii cu privire la motivul pentru care tanara Diana Jivan a murit sambata, 10 noiembrie, dupa ce s-a prabușit pe scena pe care dansa. Se pare ca tanara de 35 de ani ar fi suferit de o malformație congenitala a inimii, potrivit unor surse citate observator.tv Diana s-a prabușit pe scena,…

- Chiar inainte de a fugi din tara, Florin Ghinea, alias Ghenosu, a deschis un proces de divort, in incercarea de a-si pune la adapost averea, insa, recent, magistratii au decis suspendarea dosarului, scrie spynews.ro. Citeste si Agentia nationala britanica de lupta impotriva criminalitatii,…

- Mirel Radoi a facut dezvaluiri la GSP LIVE. "Nu cred ca e vreun antrenor care sa nu fi facut niciun compromis. Ca e mic sau mare e altceva. Important e sa nu afecteze activitatea la echipa. Uite, inaintea ultimului meu meci ca antrenor la Steaua, i-a zis lui Gigi Becali sa-și caute alt om,…

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de roni scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.

- Harry Kane, capitanul Albionului, n-a mai marcat de 7 partide la naționala, dar luni a influențat decisiv toate cele 3 goluri ale echipei sale in victoria cu Spania, 3-2. Southgate vrea mai mult de o semifinala și un loc patru la Mondial. Selecționerul schimba sistemul, renunța la 3-5-2 pentru un 4-3-1-2…

- Incredibil, dar adevarat! FCSB a fost la un pas de a rata transferul lui Olimpiu Morutan, unul dintre cei mai buni jucatori din lotul antrenat de Nicolae Dica. Motivul? Gigi Becali a dezvaluit ca Mihai Stoica s-a opus aducerii pustiului in varsta de 19 ani.