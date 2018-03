De ce ANAF actualizeaza cu intarziere datele persoanelor fizice din Spatiul Privat Virtual? Pentru ca le prelucreaza pe hartie!

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de bonificatii la contributiile sociale Initiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a contributiilor sociale obligatorii.Astfel:a) pentru depunerea declaratiei…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Persoanele care obtin venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, salarii, cedarea folosintei bunurilor, investitii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din premii si din jocuri de noroc sau provenite din alte surse vor depune o declaratie…

- Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta de urgenta pentru declaratia unica pe care aproape un milion de romani vor trebui sa o depuna anul asta. Proiectul prevede mai multe termene pentru anul in curs si cei viitori, precum si bonifcatii ce pot fi chiar cumulate pentru cei…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Mai mult, persoanele fizice vor avea voie sa achizitioneze un singur autoturism second hand, odata la doi ani. Cu un val record de inmatriculari inregistrat anul trecut, tara noastra este cu mult sub media europeana in ceea ce priveste ponderea autoturismelor noi in parcul auto. Daca proiectul va…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%. Declarația ii aparține ministrului Eugen Teodorovici. ”Trebuie facuta” ”Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate…

- Polițiștii locali susțin ca au dat 367 de somații și 18 sancțiuni atat persoanelor fizice, cat și persoanelor juridice care nu au curațat trotuarele de zapada și gheața. Așa cum Tion.ro atragea atenția inca de saptamana trecuta, timișorenii sunt obligați, printr-o hotarare de consiliu local,…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- DECLARAȚIA UNICA pentru persoanele fizice 2018. Ministerul Finanțelor a precizat într-un comunicat de presa care sunt categoriile de contribuabili care vor fi obligate sa depuna în 2018 noua DECLARAȚIE UNICA pentru persoanele fizice.

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605.…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Dincolo de o constientizare a importantei respectarii si asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fata de prevederile GDPR a fost creat de sanctiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, in functie de obligatiile incalcate si de gravitatea situatiei, companiile risca…

- Platforma online de inscriere egradinita.md va elimina birocrația și corupția din sistem și va transparentiza la maximum procesul de inscriere a copiilor la gradinițe. Declarația fost facuta de Ruslan Codreanu, viceprimar al municipiului Chișinau, in cadrul ședinței operative de astazi a serviciilor…

- Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a afirmat, la manifestarile dedicate Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Cancerului, ca la sfarsitul anului anului 2016 s-au introdus doua noi subprograme vizand diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne, respectiv diagnosticul si monitorizarea bolii minime…

- Municipalitatea a publicat noi liste cu restantierii la bugetul local, 1.322 de persoane fizice si juridice datorand o suma de 21,04 milioane lei, cu circa 1,5 milioane lei mai mult fata de ultima raportare pe aceasta tema. Restantele au crescut in special in ceea ce priveste persoanele fizice. In prezent,…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie."Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura…

- Termenul inițial pana la care Declarația 600 ar fi trebuit sa fie depusa era 31 ianuarie. ”In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 ...

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Formularul 600 ndash; Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate ndash; va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Ministrul Finanțelor Publice și șefa ANAF, audiați in Senat, pe tema Declarației 600. Audierea are loc, incepand cu ora 12.00, la comisia economica. Intre timp, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat deja ca termenul pentru depunerea Declarației va fi prelungit, in prima ședința a Guvernului Dancila,…

- SCANDAL… Un document care a pus pe jar mii de familii din judet, contestatul formular pentru declaratia 600, va fi analizat in Parlament, in aceasta saptamana. Mii de vasluieni, care obtin venituri din drepturi de autor, trebuie sa mearga la subunitatile Administratiei judetene a Finantelor Publice…

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Declaratia 600 se poate transmite online prin serviciul Spatiul Privat Virtual dar si pe portalul e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o notificare publicata pe site-ul oficial al institutiei.

- Conducerea ANAF Cluj anunța ca declarația 600 se poate trimite și electronic. ”Va aducem la cunostinta ca incepand de ieri 17.01.2018, Declaratia 600 se poate transmite electronic și prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual”, a declarat Suzana…

- Potrivit unei informari a Fiscului buzoian, de pe data de 15.01.a.c., se depune (online sau prin prezenta fizica la ghisee) formularul 600. ANAF a explicat cate persoane trebuie sa depuna formularul, afirmand ca fata de formularul anterior, 200, sunt la jumatate persoanele care trebuie sa-l depuna.

- Pauzele prea lungi de vorbire din discursul lui Klaus Iohannis a intrerupt emisia unui post de radio. S-a intamplat miercuri, cand p resedintele a anuntat ca o desemneaza pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei . Declarația sustinuta de presedintele Klaus Iohannis miercuri a fost difuzata…

- "Contributia impusa prin Declaratia 600 nu e un impozit ci iti da dreptul la niste prestatii in sistemul medical de stat. Daca nu realizezi anul asta veniturile pe care le-ai realizat in 2017, nu mai platesti respectiva contributie la anul. Dar banii dati pentru 2017 nu ii mai recuperezi", a confirmat…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- In prima saptamana a acestui an, 2.139 de contribuabili si-au achitat impozitele și taxele aferentele anului in curs, la ghișeele Primariei Mioveni. Dintre aceștia 1.995 au fost persoane fizice, 114 persoane juridice si 30 platitori online. Plata se face mai simplu online, utilizand cardul bancar, accesand…

- Potrivit reprezentantilor Primariei Mioveni, 2139 de contribuabili si-au achitat impozitele și taxele acestui an, la ghișeele Primariei. Dintre ei, 1995 au fost persoane fizice, 114 persoane juridice si 30platitori online. Impozitele si taxele locale in Mioveni pot fi achitate si online.…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- "Nu se cade sa discutam despre alte sectoare, insa la o mica verificare veti constata faptul ca in unele sectoare taxa de salubrizare este chiar mai mare. Stiu ca orice majorare a taxelor este o impovarare pentru fiecare dintre noi insa, inainte de orice, v-as ruga sa cititi cu atentie hotararea…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- Președintele Igor Dodon a spus ca, la inceputul anului 2018, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, urmeaza sa viziteze Republica Moldova. Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu pentru postul de televiziune NTV-Moldova. "Situația din prezent este așa, ca relațiile dintre Moldova și Rusia…

- BANI…Potrivit legislatiei in vigoare adoptata in 2017, schema de ajutor de minimis se acorda crescatorilor de animale, care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii ovinelor, respectiv persoanelor fizice care detin atestat de producator, valabil pana la data platii ajutorului de minimis, persoanelor…

- Billel Omrani (24 de ani) e subiectul ultimului scandal dintre CFR Clus si FCSB. Dupa ce Becali a anuntat ca s-a inteles cu varful francez si-l va transfera liber de contract, CFR a raspuns prin vocea lui Bogdan Mara, care acuza ca ceea ce a facut finantatorul vicecampioanei e ilegal. …

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…