De ce Amazon este inca cel mai bun business pe care il poti incepe cu un buget de circa 5000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile fiscale din SUA au lovit McDonald’s in al patrulea trimestru si aceasta a fost cauza pentru care castigurile au fost mai mici decat asteptarile investitorilor de pe Wall street. Actiunile lantului de restaurante au scazut cu 0,73% pana la valoarea de 176,46 dolari marti dimineata, relateaza…

- Grupul Lenovo a anunțat astazi creșterea veniturilor înregistrateîn cel de-al treilea trimestru fiscal cu 6,3% fața de aceeașiperioada a anului anterior și 10% comparativ cu trimestrul anterior,la o valoare de 12,9 miliarde de dolari. În trimestrul încheiat la 31 decembrie…

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- Apple a anunțat un profit net de 20 de miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, in creștere fața de cele 17,8 miliarde de dolari din același interval al anului 2016, datorita lansarii iPhone X, care are un preț de pornire de o mie de dolari, dar și veniturilor mai mari din servicii online…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda virtuala din lume s-a depreciat cu circa 55% de la un maxim de aproape 20.000 de dolari arins la sfarsitul lunii decembrie. Declinul a avut loc in conditiile atentiei tot mai mari date de autoritatile…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Grupul japnez Fujifilm va prelua Xerox, legendara companie americana care a inventat calculatorul așa cum il știm astazi și de la care Steve Jobs, cofondatorul Apple, a furat ideile privind interfața grafica, mouse-ul și tastatura. Fujifilm va deține 50,1% din Xerox și va include compania in Fuji Xerox,…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- In anul 2017, exporturile de marfuri din regiunea separatista in statele UE au inregistrat o crestere spectaculoasa, cu peste 47%, pana la circa 240 de milioane de dolari, arata date publicate de structurile vamale din regiune, scrie mold-street.com. In consecinta cota UE in exporturile regiunii a…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- In anul 2018, guvernul planifica sa obtina o asistenta externa de circa 600 milioane de dolari, aproape de doua ori mai mult ca in anul 2017. Astfel fiecarui cetațean in anul 2018 ii vor reveni circa 168 de dolari - asistenta externa, arata estimarile Ministerului finantelor, scrie mold-street.com.

- Vanzarile on-line vor atinge 4 trilioane de dolari in anul 2020, de la 1.6 trilioane de dolari cat au fost in anul 2016. Vanzarile on-line la nivelul UE au rate de crestere similare. De asemenea toti mai multi consumatori fac achizitii on-line (servicii sau produse) pe plan international.

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, al administrației locale din Campia Turzii, prevede o reducere a veniturilor la secțiunea de funcționare, cu circa 20.000.000 de lei și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 15-17 milioane de lei, comparativ cu anul 2017. In schimb, se prevede o creștere a cheltuielilor…

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- Dave si Suzanne, cuplul care detine principalul resort de pe insula tropicala, au petrecut cinci ani transformand o casa rustica intr-una care a intrat pe TripAdvisor in primele cinci resorturi de lux din Panama si din intreaga America Centrala. Paradisul exotic Casa Cayuco Eco Adventure Lodge se intinde…

- In timpul avalansei de anunturi de la CES 2018, Facebook a decis sa prezinte noi detalii despre noul sau headset de realitate virtuala, Oculus Go. Acesta a fost anuntat in toamna anului trecut insa nu cunosteam prea multe detalii despre el in afara de faptul ca va fi de sine statator, putand functiona…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…

- Presedintele Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anuntat ca asociatia, care organizeaza anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertatii presei, informeaza AFP.

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 88 WTA, venita din calificari, in finala turneului de categorie Premier de la Brisbane.Svitolina, 23 de ani, s-a impus dupa…

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Potrivit producatorului sau, compania de biotehnologie Spark Therapeutics, cu sediul la Philadelphia, Luxturna se va administra intr-o doza unica.Medicamentul va costa 425.000 de dolari pentru fiecare ochi, iar pretul final ramane sub milionul de dolari prevazut initial la primirea autorizatiei…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- Potrivit BBC News, o femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. Aceasta nu a ințeles de unde are de plata aceasta suma. „Mi-au ieșit ochii din cap... Tocmai ce puseseram luminițele de Craciun și ne-am…

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…

- Patru comedii si un musical au debutat intre primele zece pozitii din box office-ul nord-american, condus, pentru a doua saptamana consecutiv de „Star Wars: The Last Jedi”, care a generat incasari ce au facut ca Disney Company sa depaseasca cifra de 6 miliarde de dolari pe 2017. Lungmetrajul regizat…

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Mai mulți jurați din statul american Virginia au condamnat o femeie pentru furt, iar apoi au strans bani sa-i plateasca amenda. Sandra Mendez Ortega a furat mai multe bijuterii din casa in care lucra ca menajera, relateaza AP. Tanara in varsta de 19 ani a furat bijuterii in valoare de cel puțin 5.000…

- Compania SuperData a revenit și anul acesta cu un raport pe tema veniturilor totale estimate din eSports. A venit, de asemenea, și cu o noua previziune pentru urmatorii cinci ani. Principala afirmație a raportului este ca veniturile din eSport ar fi ajuns, aparent, la 1,5 miliarde de dolari.…

- Imbunatațirea colectarii, vanzarea apei grele și a licențelor 5G vor genera o creștere a veniturilor la buget, anul viitor, a declarat marți Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. În cursul anului 2017,…

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider.

- Exporturile moldovenesti au crescut cu peste 17 la suta fata de acum un an. Potrivit datelor Biroului National de Statistica, in strainatate au fost livrate marfuri in valoare de aproximativ doua miliarde de dolari.

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public national (BPN) in cele 11 luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2016 cu 18,8%. Astfel, in perioada de referinta au fost inregistrate incasari in suma de 29,1 miliarde lei, ceea ce constituie o crestere…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Au vrut sa faca bani mai ușor, așa ca au recurs la escrocherii. Cinci barbați din Republica Moldova, cu varste cuprinse intre 23 și 37 de ani au fost reținuți in Romania, dupa ce au sustras ilegal din bancomate circa 50.000 de dolari.

- Un barbat a furat 200 de haine de blana, in valoare de aproximativ 650.000 de dolari, din apartamentul unei femei din orasul Komsomolsk pe Amur, din Extremul Orient rus, a informat luni politia, citata de...

- Un grup de cetațeni ai Republicii Moldova, care lucreaza pe piața agricola din Federația Rusa, ar fi fost mințiți de un agent economic din Rusia. Aceștia spun ca au lasat in avans 200 de tone de poama, adusa din Republica Moldova, in suma de peste 200 de mii de dolari, insa persoana care trebuia sa-i…

- Olandezii de la Damen Shipyards Group, actionarii majoritari ai Santierului Naval Damen Galati, au platit aproape 26 milioane de dolari in schimbul pachetului majoritar de actiuni la Santierul Daewoo din Mangalia, aproximativ jumatate din suma vehiculata anterior.Constructorul sud coreean de nave Daewoo…

- Cifra de afaceri a Romgaz s-a majorat in primele noua luni ale anului cu 35%, la 3,24 miliarde lei, in timp ce profitul net a crescut cu 65%, la 1,18 miliarde lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile totale au avansat cu 14,7%, in timp ce cheltuielile au inregistrat…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, deputatul Bogdan Huțuca, critica masurile fiscale adoptate, astazi, in ședința, de Guvernul PSD Mihai Tudose. Finanțistul susține ca acestea sunt un asalt frontal asupra stabilitații fiscale și un nonsens sistemic, care…