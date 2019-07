De ce albinarii moldoveni au compus un imn ?

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezvaluirea implicarii directe a Direcției Generale de Informații (GRU) a Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei in incercarea de asasinare a lui Serghei Skripal, Rusia pare sa fi suferit o alta infrangere. De data aceasta in Moldova, dupa ce președintele Igor Dodon a recunoscut ca a primit…

- De asemenea, meteorologii au emis si doua atentionari Cod galben de furtuna si grindina. Una este valabila de sâmbata, de la ora 13:00 la ora 23:00. În intervalul mentionat, în zonele de deal si de munte, precum si în Moldova, Transilvania (inclusiv Cluj), Maramures, estul…

- Numarul universitatilor din Moldova este in descrestere. In urmatorii ani vor mai disparea universitati, fie prin comasare, fie ca unele se vor desfiinta. Numarul de studenti scade, intr-un ritm mai mare decat numarul universitatilor, acestia preferand sa plece la studii peste hotare. Problemele invatamantului…

- Președintele in exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak, a salutat decizia Guvernului de a certifica faptele de stare civila ale locuitorilor din Transnistria. Despre aceasta el a sxcris pe pagina sa de twitter. "Ma bucur ca am auzit inca o data știri pozitive din Moldova.

- Catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja pe listele intocmite de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care organizeaza sambata un pelerinaj la Iasi, acolo unde Suveranul Pontif se va afla pentru

- Un milion de euro a primit grupul de oameni de stiinta de la Universitatea Tehnica din Moldova care a creat aerogalnitul. Materialul are proprietatea de a atrage si in acelasi timp de a respinge apa.

- Patru tineri jucatori de tenis din Moldova participa la turneul european „Nashi Dity”! Competiția de categoria I are loc intre 20 și 26 mai, la Kiev, Ucraina, se arata intr-un comunicat de presa al FNTM.

- Aglomerație incredibila, la pranz, la Serviciul de Pașapoarte din Vaslui, in zona Crucea Garii. Aproape 100 de cetațeni, majoritatea din R. Moldova, au dat buluc la Pașapoarte, pentru a-și face documente valabile de calatorie in spațiul UE, mai ales ca aceștia vor pleca la munca in spațiul comunitar.…