- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a afirmat, luni, ca l-a anunțat pe Liviu Dragnea ca Romania risca sa piarda locul de membru in Consiliul de Securitate al ONU daca fostul lider PSD iși menține declarația privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul Marian Cucșa critica lipsa de implicare a președintelui Klaus Iohannis pentru ca Romania sa obțina o poziție de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, spunand ca omologul sau din Estonia, țara care a caștigat postul, a facut un țel din asta."M-am intors ieri din Statele…

- Locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a fost pierdut din cauza lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila, acești Dumb&Dumber de la varful statului, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Aparare, Ovidiu Raețchi. Acesta a adaugat și ca ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu,…

- Ministerul de Externe a transmis, referitor la pierderea de catre Romania a pozitiei de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra s-a angajat mai tarziu in campanie, in 2017, deoarece a dorit sa consolideze rolul ONU. „Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un…

- Romania a pierdut, astazi, la vot, postul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, in fața Estoniei, care a caștigat pentru prima data acest loc. Locurile de membru nepermanent sunt alocate pe baza de apartenența regionala. Estonia a avut nevoie de doua tururi pentru a invinge Romania,…

- Anatoli Matios, procurorul militar sef al Ucrainei, a cerut convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al Armatei, Serviciului Militar de Informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe

- Procurorul militar sef al Ucrainei, Anatoli Matios, a cerut - duminica - convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al armatei, Serviciului militar de informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe internet a unei…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la 16 aprilie 2019, la sesiunea de deschidere a Conferintei la Nivel Inalt cu tema "Agenda 2030: parteneriate pentru dezvoltare durabila", organizata, la Bucuresti, de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, Secretariatul General al…