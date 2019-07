Furnizarea cu apa potabila in Moisei, sistata. Vezi motivul

In jurul amiezii de miercuri, 31 iulie, Primaria comunei Moisei a anuntat pe pagina de Facebook ca furnizarea cu apa potabila a fost sistata in urma afectarii unei conducte. “In urma lucrarilor efectuate la extinderea retelei de canalizare in zona Izvorul Dragos a fost afectata conducta… [citeste mai departe]