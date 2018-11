Stiri pe aceeasi tema

- De la caștigarea alegerilor parlamentare in decembrie 2016, PSD a schimbat in trei guverne un numar de 21 miniștri, șase in Cabinetul Grindeanu, patru in Guvernul Tudose, și 11 de cand a fost investit Executivul condus de Viorica Dancila, pe 29 ianuarie a.c, potrivit Mediafax.

- Liderii PSD vor intra, azi, in sedinta pentru a-i dea afara pe anumiti ministri din Executivul condus de Viorica Dancila, dar "cartile nu sunt facute" inca. "Unul din ministri care, se pare, vor pleca din Guvern, este cel al Transporturilor. Cel care ar putea prelua Ministerul Transporturilor de la…

- Fostul președinte al Romaniei, senatorul PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca pentru ca guvernul condus de Viorica Dancila sa fie schimbat este nevoie de ”negocieri inteligente” și ca PSD, ”intr-o forma sau alta”, trebuie sa ramana la guvernare.”Daca va fi o negociere inteligenta,…

- „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile pe fiecare minister in parte, raportate la programul de guvernare”, a declarat Viorica Dancila, aflata intr-o vizita in judetul Arges. Potrivit sefei Guvernului, s-au facut foarte multe lucruri, inclusiv…