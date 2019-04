Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- De asemenea, vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie si sa nu ramana doar o alegere. Aceste afirmatii au fost facute in cadrul unui seminar organizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) din Romania, care a avut loc in perioada 12-14 aprilie 2019 la Govora. La inceputul…

- Coalitia Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a lansat o campanie de informare privind vaccinarea: „Initiativa pentru viitor”. Reprezentantii pacientilor sustin ca preventia si imunizarea sunt extrem de importante.

- Un numar de 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in zece judete si in Bucuresti, in perioada 25 – 29 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Pe 21 martie, de Ziua Internationala a Poeziei, Julius Meinl te invita sa te alaturi campaniei-manifest „Plateste cu poezie", care are loc in peste 192 de cafenele din Romania. Initiativa se afla la cea de-a saptea editie si il are ca ambasador global pe cantaretul-compozitor Tom Odell. Pe 21 martie…

- Experti guvernamentali din 25 de tari, printre care Romania, s-au reunit luni la sediul Natiunilor Unite de la Geneva, pentru discutii asupra modalitatilor de a preveni ca spatiul sa devina un camp de lupta, informeaza dpa. "Spatiul este tot mai important pentru dominatia militara la nivel…

- Un barbat in varsta de 94 de ani din județul Hunedoara a murit din cauza gripei, potrivit Institutului de Sanatate Publica.Institutul de Sanatate Publica a anunțat ca un barbat in varsta de 94 de ani din județul Hunedoara a murit vineri din cauza gripei, el avand condiții medicale preexistente…

- Alte doua persoane confirmate cu virus gripal au murit, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele victime sunt o femeie de 74 de ani din Cluj si o alta din Constanta, de 39 de ani, ambele…