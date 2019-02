Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, legat de ce va face Klaus Iohannis cu privire la proiectul de buget pe 2019, ca acesta ar trebui sa il retrimita in Parlament deoarece nu poți taia bugetele serviciilor in contextul vizitei Papei in Romania și a summit-ului de la Sibiu, scrie Mediafax."Anul…

- Intrebat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 cum comenteaza decizia președintelui, analistul politic a precizat: „Nu exista argumente, sunt doar pretexte. Putea la fel de bine sa spuna ca refuza pentru ca este iarna in Romania sau ca a plouat. Sunt pretexte. In realitate este vorba despre…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii proiectului, spune ca decizia CCR nu pune in discutie legalitatea protocoalelor. UPDATE ora…

- Curtea Constitutionala a admis partial, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu cea de ministru, si beneficiaza de toate drepturile acestuia, printre care si pensie speciala. Proiectul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, ca nu a fost judecat de un complet de cinci judecatori și ca o eventuala OUG privind decizia CCR nu îl afecteaza, însa trebuie gasita o soluție pentru rezolvarea dosarelor victimelor completurilor de cinci, scrie Mediafax."Nu…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 17 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie electorala.Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale marți, 11 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind inființarea mecanismelor prevazute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați.Legea…