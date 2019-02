De ce a refuzat Ariana Grande sa cante la Grammy

Stiri pe aceeasi tema

- Desi cunoscuta vedeta-pop americana Ariana Grande este o vegetariana convinsa, ea si-a facut - din greseala - un tatuaj in caractere japoneze, care face referire la un traditional gratar japonez, relateaza joi AFP. Cantareata in varsta de 25 de ani a vrut sa-si tatueze pe palma mainii…

- Dupa ce a tinut o lume intreaga cu sufletul la gura, superstarul Ariana Grande anunta lansarea celui de-al cincilea album de studio, „thank u, next”. Daca pana acum Ariana si-a obisnuit fanii cu un nou album la fiecare 2 ani (2014, 2016, 2018), de data aceasta artista pare ca este mult mai dedicata…

- Hit-ul semnat Ariana Grande, “7 rings” (lansat vineri, 18 ianuarie) a stabilit un nou record la nivel global. Piesa a inregistrat, in numai 24 ore de la lansare, aproape 15 milioane (14.966,544) de ascultari pe Spotify. Detinatoarea anterioara a recordului este Mariah Carey, cu piesa “All I Want For…

- Hit-ul semnat Ariana Grande, 7 rings (lansat vineri, 18 ianuarie) a stabilit un nou record la nivel global. Piesa a inregistrat, in numai 24 ore de la lansare, aproape 15 milioane (14.966,544) de ascultari pe Spotify.

- Cantareata americana Ariana Grande este acuzata de rapperii Princess Nokia, Soulja Boy si 2 Chainz ca le-a copiat munca pentru melodia „7 Rings”, scrie news.ro.Princess Nokia sustine ca Grande a copiat pasaje din piesa ei „Mine”, inclusa pe mixtape-ul „1992”. „Va suna cunoscut? Pentru…

- Princess Nokia sustine ca Grande a copiat pasaje din piesa ei „Mine", inclusa pe mixtape-ul „1992". „Va suna cunoscut? Pentru ca mie imi suna foarte cunoscut. Doamne!", si-a intrebat Princess Nokia fanii. Ariana Grande a lansat piesa „7 Rings" saptamana trecuta", iar dupa semnalele venite din partea…

- Grigore Lese a facut un adevarat circ in fața spectatorilor care l-au rugat sa cante in continuare, refuzand cu obstinența sa le asculte rugamințile. Grigore Leșe este greu de ințeles in condițiile in care nu este la primul derapaj de acest gen. Un episod petrecut in urma cu trei ani la Toronto…

- Grigore Leșe a facut scandal in urma cu cateva zile la Targu Lapuș, localitatea lui natala! El a fost invitat pentru a susține un spectacol cu ocazia comemorarii eroilor martiri care au un monument ridicat in oraș.Pentru ca o femeie a intrat in sala de spectacol imediat dupa ce Leșe și-a inceput…