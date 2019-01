Stiri pe aceeasi tema

- A ieșit la saniuș dar nu s-a mai intors acasa. O fetița de 5 ani din Sipoteni a ieșit la saniuș cu o alta fata de 17 ani la saniuș. Dar se pare ca a fost pentru ultimna data. Acestea doua au fost lovite de o mașina, informeaza Unica.md. In urma tragediei, fetița de numai 5 ani a decedat, iar adolescenta…

- Soferul masinii Skoda, in varsta de 20 de ani, ar fi intrat pe contrasens. El venise la aeroport dupa o cunostinta si se afla in stare grava, fiind intubat de urgenta si ventilat mecanic, din cauza unor traumatisme severe la cap, acesta alegandu-se si cu traumatisme ale toracelui si membrelor inferioare.…

- Pe fondul vitezii excesive, soferul unui autoturism Skoda, care circula dinspre Iasi spre Roman, a intrat pe contrasens unde a lovit un autoturism Logan. Trei persoane aflate in Skoda au fost grav ranite. Soferul din Logan, in varsta de 27 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind…

- O noua tragedie a fost cat pe ce sa se produca la Iasi. Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier grav s-a petrecut in comuna ieseana Costesti. Din cate se pare, un barbat in varsta de 66 de ani se afla la volanul unui buldoexcavator si, in conditii inca neelucidate, a pierdut controlul volanului,…

- Un autoturism parcat ”aiurea” pe o strada din Alba Iulia a blocat accesul unei salvari in zona. Cel puțin așa susține un cititor alba24, care a suprins intr-o fotografie mașina. Totul s-a petrecut vineri dupa masa aproape de Bulevardul Transilvaniei, in spatele magazinului Agras. ”Blocul 20 ii mulțumește!…

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Un sofer este in stare critica dupa ce a facut slalom printre masini si s-a izbit de o autoutilitara.video+foto Un sofer se afla in stare critica dupa ce a facut slalom printre masini, dar nu a reușit sa ajunga la timp inapoi pe banda sa și s-a izbit de o autoutilitara.…

- Soferul unui maxi-taxi de pe linia 168 si un pasager au ajuns la spital noaptea trecuta dupa ce au intrat cu microbuzul intr-un parapet.Potrivit politiei, cei doi erau in stare de ebrietate si circulau cu viteza excesiva.

- Accident grav s a petrecut sambata dimineata in Timisoara, scrie Romania TV.O femeie a fost lovita mortal de un autobuz.Soferul le a spus politistilor ca nu a observat o de femeie.Victima a traversat strada in fuga, printr un loc nepermis, iar soferul autobuzului a declarat ca nu a putut s o evite.…