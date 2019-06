DE CE a primit un procuror daune de 14.000 de euro Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 s-a plans in instanța ca angajatorul nu ii pune la dispoziție un birou conform cu prevederile in vigoare și a caștigat procesul in urma cu o luna. Procurorul a depus la dosar doua rapoarte, unul din 2015, celalalt din 2018, ale unor evaluatori din cadrul din cadrul unor societați specializate in consultanța in domeniul securitații și sanatații in munca, situații de urgența, protecție civila, scrie G4Media. In același document se arata ca „Mobilierul este invechit, neergonomic și necorespunzator pentru munca prestata și pentru necesitațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

